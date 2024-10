Elizabeth Olsen parle d’avoir eu des crises de panique « presque toutes les heures » dans la vingtaine

Olsen a parlé dans une nouvelle interview de ses expériences avec les crises de panique et de la façon dont elle a « passé par des phases » au cours de son voyage avec elles.

Elizabeth Olsen parle des luttes passées en matière de santé mentale.

S’ouvrant dans une nouvelle interview avec Le Gardienpublié dimanche 29 septembre, l’actrice de 35 ans a souligné sa relation avec son personnage Christina – qui trouve la paix en utilisant des exercices de respiration et la méditation – dans le film Netflix de 2023, Ses trois filles.

« J’en ai traversé des phases », a déclaré Olsen à propos de ses crises d’anxiété et de panique au cours de la vingtaine. «Déterminer ce qui fonctionne pour moi ou ce qui fonctionne suffisamment. Au milieu des années 2000, personne ne parlait d’attaques de panique.»

Elle a ajouté : « Je pensais que cela signifiait simplement écrire une liste, cocher les choses et s’en remettre. Je n’avais pas réalisé que c’était quelque chose sur lequel on n’avait aucun contrôle, mais j’ai dû trouver comment avoir un certain contrôle.

Expliquant qu’il y avait des moments où elle avait des crises de panique plusieurs fois par jour, elle a ajouté : » Presque toutes les heures ! «

« C’était littéralement à chaque fois qu’il y avait un changement dans quelque chose : du chaud au froid, de la faim au rassasiement. Je me suis dit : « Oh, est-ce que ça va ? » Et puis ça s’est envenimé et c’est devenu cette habitude », a-t-elle poursuivi.

Parlant de la façon dont elle a surmonté les attaques, Olsen a déclaré qu’elle « interromprait le processus de réflexion » et nommerait tout ce qu’elle voyait dans sa tête pour l’interrompre.

N’ayant pas eu de crise de panique depuis, la star a ajouté : « Vous apprenez très vite avec qui vous vous sentez à l’aise et avec qui vous ne vous sentez pas à l’aise. »

Pendant ce temps, en 2022, Olsen a expliqué à quel point ses crises de panique étaient intenses.

Parler avec Variétéle WandaVision la star a déclaré qu’elle avait subi les attaques alors qu’elle était vivre à New York à 21 ans.

« Je me souviens que j’obtiendrais [panic attacks] à l’heure toutes les heures », a-t-elle déclaré à l’époque. « J’habitais dans la 13e rue, entre la 6e et la 7e. Je traversais la 6e Avenue au niveau de la 14e Rue et j’ai réalisé que je ne pouvais pas traverser la rue. Je me suis tenu contre le mur et j’ai cru que j’allais mourir à tout moment. »

Elle a poursuivi en notant : « Si je passais du froid au chaud, du chaud au froid, de la satiété à la faim, de la faim à la satiété – tout type de changement dans mon corps, mon corps tout entier pensait : » Oh oh, quelque chose ne va pas ! » Et j’ai juste commencé à tourner en spirale. C’était tellement bizarre. »

Lire l’article original sur Personnes.