Elizabeth Olsen, Natasha Lyonne et Carrie Coon acceptent les restrictions dans un film Netflix

Dans Ses trois fillesavec Elizabeth Olsen, Natasha Lyonne et Carrie Coon (maintenant sur Netflix), le réalisateur Azazel Jacobs reproduit l’une des sensations les plus étranges que l’on ressent lorsqu’on perd un être cher et qu’on prend soin de lui dans ses derniers jours. Outre le coût émotionnel que cela représente, le temps semble soit passer incroyablement vite, soit traîner, de sorte que quelques minutes peuvent sembler des heures.

Bien que ce soit quelque chose de particulièrement unique et difficile à expliquer, Jacobs exprime de manière impressionnante ce sentiment dans ce film, quelque chose que nous n’avons jamais vraiment l’occasion de vivre dans les films, du moins pas d’une manière efficace. Mais pour Jacobs, c’est exactement ce qui a motivé ce film qu’il a écrit et réalisé.

« C’était basique. Comment le temps pouvait-il se déplacer de cette façon ? … J’avais vraiment l’impression de ne pas en avoir beaucoup parlé avec des amis, mais soudain, il se déplaçait vraiment d’une manière à laquelle je n’avais rien d’autre à comparer », a déclaré Jacobs Yahoo Canada« Certaines choses semblaient très tronquées et d’autres choses semblaient allongées de telle manière que c’était étrange. »

« C’est aussi le passage de la peur à la connaissance soudaine, à l’acceptation de quelque chose qui va se produire, puis à l’attente que cela se produise. C’était vraiment bizarre. … Votre vie est en suspens à un certain moment et vous avez besoin que cela se produise pour que ces autres choses auxquelles vous n’avez absolument pas pensé commencent soudainement à s’infiltrer. Les e-mails, les appels téléphoniques, la capacité de disparaître commence soudainement à s’épuiser et j’étais désespérée. … J’avais l’impression que le fait de le représenter me donnerait un certain sens de la compréhension qui équivaudrait, dans mon esprit du moins, à une certaine forme de contrôle également. »

(LR) Natasha Lyonne dans le rôle de Rachel, Elizabeth Olsen dans le rôle de Christina et Carrie Coon dans le rôle de Katie sur le tournage de Ses trois filles. (Sam Levy/Netflix)

De quoi parle « Ses trois filles » ?

Dans Ses trois filles trois sœurs, Katie (Coon), Christina (Olsen) et Rachel (Lyonne), se sont réunies dans l’appartement new-yorkais de leur père mourant pour être à ses côtés dans ses derniers jours.

Ces trois sœurs ont vécu des vies d’adultes largement séparées. Katie est une mère qui vit à Brooklyn, qui essaie de gérer l’éducation d’une fille adolescente, et elle n’arrive pas à croire que personne n’ait fait signer à son père un ordre de ne pas réanimer, comme elle l’avait demandé auparavant. Christina est également mère d’une fille plus jeune et d’une Dead Head avec une approche généralement plus zen de la vie. Bien qu’elle passe le plus clair de son temps dans la chambre de son père, c’est aussi son premier voyage loin de son enfant. Rachel vit dans l’appartement de son père, passant ses journées à fumer de l’herbe et à parier sur des événements sportifs. Katie, en particulier, n’est pas vraiment fan du style de vie de Rachel.

(LR) Carrie Coon dans le rôle de Katie et le réalisateur Azazel Jacobs sur le tournage de His Three Daughters (Sam Levy/Netflix)

Dans un début de film particulièrement percutant, la première scène est un plan simple de Katie devant un mur beige, avec Coon délivrant un long monologue dans lequel Katie exprime comment elle souhaite que le décès de leur père soit le moins douloureux possible et comment les sœurs doivent gérer la situation « comme des adultes ». On voit ensuite les sœurs de Katie, toutes les trois assises à une table ensemble, et leur discussion continue.

« C’est la première image que j’ai eue. C’est la première chose que j’ai écrite. C’est la première chose que nous avons tournée », a déclaré Jacobs. « J’aime cette idée d’une personne qui se présente comme elle pense qu’elle devrait être, et qui arrive avec autant de force. »

« Je voulais vraiment commencer avec quelqu’un qui se déchaîne avec tout ce qu’il a en lui. … Oubliez les génériques d’ouverture et le genre de facilité qui y règne, je voulais que cela soit aussi immédiat que cette expérience dans la vraie vie. J’avais l’impression que c’était l’ouverture excitante d’un type de film que j’aurais envie de regarder. »

Coon a souligné que ce film est particulièrement « théâtral », et que son dialogue et sa structure très détaillée sont ce qui le rend Ses trois filles particulièrement intéressant.

« Nous ne sommes pas habitués à voir des films qui mettent l’accent sur ce langage, mais je pense qu’ils suscitent un intérêt », a déclaré Coon. « Je pense que c’est ce que prouve le succès du film. »

« Ce que j’aime dans la structure de ce début, c’est que tout est très spécifique. Il n’y a rien d’arbitraire dans la façon dont le film est tourné et je pense qu’en fin de compte, ce qui se passe, c’est que le public ressent, il ne sait pas qu’il ressent cela, mais il ressent la confiance du cinéaste. Et je pense que c’est vraiment rassurant et cela leur permet de s’installer dans l’expérience du film, parce qu’il est si soigneusement conçu et si spécifiquement écrit. Je veux dire, c’était intimidant de commencer par un très long monologue, mais ce qui est bien, c’est qu’il était aussi très précisément ponctué, et Aza savait exactement comment il voulait que ce soit, et dès qu’il arrivait au moment où il en avait besoin, on passait à l’étape suivante. »

(LR) Natasha Lyonne dans le rôle de Rachel, Elizabeth Olsen dans le rôle de Christina et Carrie Coon dans le rôle de Katie dans Ses trois filles (Sam Levy/Netflix)

« La créativité est féroce et dynamisée par les restrictions »

Avec Ses trois filles Le film a été tourné en grande partie dans cet appartement, il y a un certain niveau de contrainte où aucun des acteurs ne peut vraiment se cacher ou se distraire. Coon, Lyonne et Olsen sont tous des acteurs phénoménaux, ils n’ont certainement pas besoin d’un endroit où se cacher dans une performance, mais tous les choix visuels vraiment spécifiques dans cet espace confiné mettent en valeur une belle intimité pour chaque personnage.

« S’il y a une chose que j’aime le plus dans ce monde, ce sont les restrictions », a déclaré Olsen. « J’aime les règles et je crois que la créativité est féroce et dynamisée par les restrictions. »

« C’est pourquoi je me demande toujours : « À quel point pouvons-nous réduire cette chose ? » Parce que je crois que certains films et projets nécessitent plus de choses pour raconter la meilleure version de cette histoire, et c’est un projet qui a vraiment bénéficié du fait que nous ayons tout dépouillé. »

« J’aborde le sujet d’une manière très différente, c’est la discipline », a ajouté Lyonne. « J’ai vraiment besoin de ces limites dans la vie réelle. J’ai besoin de connaître la logistique et le temps, pour pouvoir me sentir en sécurité et me laisser aller. »

« Je veux que ce soit une anarchie sans loi, mais dans un cadre très clair et avec des limites. Sinon, ce n’est tout simplement pas pour moi. Cela me semble trop lâche. »

Avec une histoire aussi singulièrement vulnérable, exploitant des émotions particulièrement difficiles à exprimer, avec des performances d’acteurs qui incarnent pleinement leurs personnages et la relation complexe entre eux, Ses trois filles fait facilement partie de nos drames préférés de l’année.