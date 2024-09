Elizabeth Olsen affirme que Marvel a mal utilisé Scarlet Witch

Elizabeth Olsen est ouverte à l’idée de reprendre Wanda Maximoff/Scarlet Witch dans l’univers cinématographique Marvel, mais seulement s’il existe un moyen d’utiliser le personnage à bon escient. L’actrice n’a pas été vue dans le MCU depuis « Doctor Strange in the Multiverse of Madness » de 2022, qui a transformé Wanda en méchante à part entière et s’est terminé avec le personnage écrasé sous un bâtiment effondré. Son sort est inconnu, et ni Olsen ni Marvel n’ont encore annoncé quand Scarlet Witch réapparaîtra.

« C’est un personnage vers lequel j’aime revenir quand il y a un moyen de bien l’utiliser, et je pense que j’ai eu de la chance que lorsque j’ai commencé, j’ai été bien utilisée », a déclaré Olsen dans une récente interview avec FM104 (via Collisionneur). « Je pense que les gens ne savaient pas quoi faire de moi pendant une seconde. … S’il y a une bonne façon de l’utiliser, je suis toujours heureux de revenir. »

Dans les interviews qui ont suivi la sortie de la suite de Doctor Strange, Olsen n’a pas caché qu’elle était surprise que Marvel ait emmené Scarlet Witch dans une direction aussi méchante. La nominée aux Emmy Awards a déclaré qu’elle avait eu du mal à passer de WandaVision, la série Disney+ dans laquelle Scarlet Witch est devenue un personnage plus vulnérable et plus développé, à Multiverse of Madness, où elle est devenue une méchante à part entière.

« Au début, je pense que j’étais nerveux et en conflit, parce que je n’avais pas encore terminé WandaVision, mais nous avions presque terminé », a déclaré Olsen. Variété Après la sortie de la suite, je me suis demandée comment devenir une méchante. « Et je me suis dit : « Oh mon Dieu, comment est-ce que je peux faire en sorte que tout cela fonctionne ensemble ? » Nous y sommes parvenus, j’y suis parvenue. Et c’est devenu une opportunité incroyable de voir les gens être conquis par cette femme dans WandaVision et ressentir quelque chose pour elle, puis, vous savez, de les manipuler dans ce film, où ils peuvent être de son côté et ensuite se sentir eux-mêmes en conflit. »

Lors d’une conversation l’année dernière avec la star de « The White Lotus », Meghann Fahy, dans le cadre de Variétés Série « Acteurs sur acteurs »Olsen a été honnête en disant qu’elle ne regrettait pas l’époque où elle jouait Scarlet Witch lorsque Fahy lui a demandé si jouer le personnage de Marvel lui manquait.

« Non, je ne l’ai pas fait », a répondu Olsen. « Je l’ai incarnée pendant presque 10 ans. Et j’ai adoré ça. Et je pense que la raison pour laquelle je n’appelle pas Kevin Feige tous les jours pour lui proposer des idées, c’est parce que je suis vraiment fière de ce que nous avons pu faire. Je pense que WandaVision a été une opportunité vraiment surprenante. »

Olsen a ajouté : « Si quelqu’un m’annonçait que je suis viré des films Marvel, je serais fier de ce que nous avons fait. Et j’essaie vraiment de trouver comment intégrer d’autres films et personnages pour que tout cela ne soit plus uniquement axé sur Marvel. »

Bien qu’il reste à voir si Scarlet Witch reviendra ou non dans le MCU, Feige lui-même a exprimé son intérêt pour que le personnage revienne à l’écran.

« Il y a vraiment beaucoup plus à explorer », a déclaré un jour le président de Marvel Studios, Kevin Feige. Variété« Nous n’avons pas encore abordé la plupart des intrigues principales des comics. Je travaillerais avec Lizzie pendant encore 100 ans si nous le pouvions. Tout est possible dans le multivers ! Nous verrons bien. »