Elizabeth May frustrée par le manque de détails dans des documents top secrets sur l’ingérence étrangère

La co-chef du Parti vert, Elizabeth May, exprime sa frustration face au niveau d’informations contenues dans les deux documents top secrets sur l’ingérence étrangère qu’elle a été autorisée à examiner cette semaine.

May a reçu une habilitation de sécurité top secret et a examiné mercredi les documents compilés par l’ancien rapporteur spécial David Johnston.

« Je ne peux pas conclure que les conclusions de David Johnston étaient raisonnables, ni conclure qu’elles sont déraisonnables », a déclaré May lors d’une conférence de presse vendredi matin.

Elle a dit qu’elle n’était pas autorisée à examiner les documents cités par Johnston pour étayer les conclusions de son rapport de synthèse de 20 pages.

« Les citations et les notes de bas de page concernaient des documents décrits par un titre de la note, l’auteur d’une note, la date et souvent la désignation du degré de secret de ce document, et un numéro de page », a déclaré May.

Les rapports des médias publiés plus tôt cette année – dont beaucoup sont basés sur des fuites de renseignements et des sources de sécurité nationale anonymes – ont soulevé des questions sur la gestion par le gouvernement des activités d’ingérence présumées de la Chine lors des élections fédérales de 2019 et 2021.

Sous la pression d’ouvrir une enquête publique, le premier ministre Justin Trudeau a nommé Johnston comme rapporteur spécial pour enquêter sur l’étendue et l’impact de l’ingérence étrangère sur les processus électoraux du Canada.

Avant de démissionner de ce poste, Johnston a publié son premier rapport et a recommandé de ne pas convoquer une enquête publique.

Dans une interview exclusive avec Power & Politics de CBC, le rapporteur spécial sur l’ingérence étrangère, David Johnston, a déclaré que les affirmations selon lesquelles il est partial sont basées sur de «fausses» allégations. (Toni Choueiri/CBC)

Johnston a écrit qu’il avait inclus une « annexe confidentielle à mon rapport qui traite en détail des principales allégations des médias et comprend des citations des documents de renseignement et d’autres produits qui m’ont conduit à mes conclusions ».

« Le but de cette annexe confidentielle est de permettre aux personnes détenant une habilitation de sécurité Top Secret appropriée d’examiner mes conclusions et de juger si elles sont justifiées sur la base des informations complètes contenues dans l’annexe », a écrit Johnston.

« Un document laborieusement référencé mais indisponible ne m’aide pas à faire ce que David Johnston a dit que nous serions capables de faire, c’est-à-dire voir comment il a formé ses conclusions et ajouter si nous sommes d’accord ou non sur le fait que ses conclusions étaient raisonnables », a déclaré Peut.

May a déclaré aux journalistes qu’elle avait demandé au Bureau du Conseil privé si elle pouvait examiner les documents cités par Johnston et qu’elle attendait une réponse.

CBC News a contacté le Bureau du Conseil privé pour commentaires.