Elizabeth May élue à nouveau chef du Parti vert

OTTAWA –

Elizabeth May a de nouveau été nommée chef du Parti vert du Canada, après trois ans d’absence. Elle a couru avec Jonathan Pedneault, et les deux prévoient de partager le leadership.

Le parti en a fait l’annonce samedi soir à Ottawa.

Après une participation décevante aux dernières élections fédérales, suivie de mois de tension et d’agitation au sein du parti, qui ont culminé avec la démission de l’ancienne chef Annamie Paul l’été dernier, le parti a lancé une nouvelle campagne à la direction, qui n’a pas attiré beaucoup l’attention des membres du parti. .

May – qui détient toujours l’un des deux sièges du parti à la Chambre des communes – a dirigé le parti pendant 13 ans, avant de démissionner en 2019, affirmant à l’époque qu’elle avait promis à sa fille que les élections fédérales seraient ses dernières en tant que chef.

May a démissionné de son poste de chef après avoir élu trois députés et obtenu un record de 6,5 % du vote populaire. Après avoir de nouveau jeté son chapeau sur le ring pour le leadership, May avait largement sur son bilan en tant que leader. Son colistier, Pedneault, est enquêteur des droits de la personne, militant et réalisateur de documentaires. Ensemble, ils promettent d’unir le parti.



Plus à venir.