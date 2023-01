Elizabeth May dit que les Verts enquêteront après que les informations sur les membres auront été partagées en ligne

Elizabeth May dit que le Parti vert enquêtera et effectuera un «examen de la racine à la branche» de tous ses systèmes de conservation des données après que les informations sur les membres ont été publiées en ligne par erreur.

« Nous prenons cela très au sérieux », a déclaré le chef du Parti vert. “Nous veillerons à ce qu’il ne soit plus possible d’avoir lieu.”

S’adressant aux journalistes à Fredericton, May a déclaré qu’elle ne savait pas comment la faille de sécurité s’était produite, mais a ajouté que les informations, y compris les noms et adresses des donateurs, étaient disponibles en ligne via Élections Canada avant d’être publiées par erreur sur le site Web du parti.

Bien que le parti ait souligné que l’information n’était pas introuvable sur Élections Canada, May a déclaré que la violation n’était pas intentionnelle et qu’elle n’était pas destinée à être publiée sur le site Web du parti.

Le site Web d’Élections Canada indique combien de donateurs individuels donnent à un parti politique enregistré ainsi que leurs noms et adresses.

May dit que le Parti vert cherchera à regagner la confiance en assumant la responsabilité de la violation et qu’il contactera les personnes concernées.

Le parti affirme que son enquête interne sur les informations publiées explorera également si d’autres erreurs ont été commises, dans le but qu’elles ne se reproduisent pas.

Lors d’une tournée dans le Canada atlantique avant le retour du Parlement la semaine prochaine, May tente de reconstruire un Parti vert qui a connu des luttes internes, une mauvaise collecte de fonds et de faibles résultats électoraux ces dernières années.

Ses efforts interviennent après qu’elle se soit retirée du rôle de direction en 2019, pour revenir l’année dernière.

Jonathan Pedneault, le chef adjoint du parti qui s’est présenté aux côtés de May pour présenter un modèle de co-direction, a déclaré que ce n’est pas un secret que les deux années ont été difficiles pour les Verts.

«Nous avons un nouveau directeur exécutif, nous avons un nouveau président au sein de notre conseil fédéral, qui est notre organe de gouvernance supérieur. Nous sommes donc maintenant très stables en mer », a-t-il déclaré.

—David Fraser, La Presse Canadienne

Politique FédéraleParti Vert