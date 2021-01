MARIÉE À First Sight La star australienne Elizabeth Sobinoff a déclenché des rumeurs selon lesquelles elle aurait retrouvé son ex trois semaines après leur séparation.

Le concurrent malchanceux est tombé éperdument amoureux du joueur de foot Seb Guilhaus après avoir dit « oui » pour la deuxième fois dans la série.

Mais un an plus tard, ils ont décidé d’arrêter – ou l’ont-ils fait?

Elizabeth a mis la langue dans les airs sur le fait que ce ne serait peut-être pas fini pour elle et Seb quand elle a écrit sur Instagram qu’elle était dans « l’espace de tête le plus étrange ».

« Quand vous vous réveillez au milieu de la nuit et que vous allez … putain est-ce que je suis vraiment allé à la télé-réalité?! », A écrit Elizabeth.

« Un événement régulier. La merde que je fais …

« Mais sans faute, j’ouvre mon insta et je vais, ‘non je l’ai fait. S ***.

« Ne pas frapper. J’ai rencontré des gens plutôt cool, une personne en particulier qui a changé mon monde. Je pense que vous savez qui est cette personne.

« J’ai rencontré des gens intenses. Des idiots narcissiques tout bas:

« Parfois, j’ouvre mes dms et ils peuvent être méchants comme l’enfer. »

Elle a ajouté: « La plupart des gens sont beaux. J’ai tellement de chance d’avoir rencontré des personnalités dynamiques. »

Suite à son mariage désastreux avec Sam Ball, qui est actuellement diffusé sur E4, Liz a ensuite été jumelée avec le joueur de foot Seb Guilhaus.

Mais c’était la deuxième fois malchanceux pour la mariée en série, qui a perdu 10 kg et a transformé son apparence entre les deux saisons.

Après avoir été sollicitée par les producteurs, Elizabeth s’est d’abord entendue avec Seb.

En fait, le couple a terminé la saison sept en janvier 2020 comme l’un des seuls matches restants, mais les choses ont ensuite commencé à se désagréger pour eux.

La pandémie de coronavirus et la fermeture des frontières en Australie les ont forcés à mettre un terme à leur projet d’emménager ensemble, et ils ont dû passer des mois à part.

Après s’être finalement réunis à Sydney en juin et avoir trouvé un foyer ensemble, leur relation a pris fin six mois plus tard.

Seb est depuis retournée en Australie-Méridionale, tandis qu’Elizabeth reviendrait vivre avec sa mère à Newcastle, en Nouvelle-Galles du Sud.

Annonçant leur séparation le 10 janvier, Elizabeth a écrit sur Instagram: « Nous avons décidé d’un commun accord de mettre fin à notre relation de petit ami et de petite amie. Nous tenons à remercier tout le monde pour le soutien sans fin que nous avons reçu sur nos plateformes.

« Veuillez être gentil et respectueux. Nous sommes conscients que vous avez suivi des parties de notre voyage, mais rappelez-vous que nous sommes de vraies personnes et que nous naviguons tous les deux dans cette période au mieux de nos capacités.

« Naturellement, nous sommes tous les deux conscients qu’il y aura d’innombrables rumeurs et ainsi de suite. Encore une fois, nous naviguons tous les deux à travers cette période, soyez donc respectueux et nous n’autoriserons pas les commentaires sur ce post.

«C’est encore frais pour nous deux, nous savons juste qu’il y a eu une certaine curiosité car nous avons partagé des parties de notre relation en ligne et nous nous sommes rencontrés à la télévision nationale.

«Nous sommes tous les deux respectueux l’un de l’autre et sommes toujours impliqués dans la vie de l’autre. Nous nous chérissons tous les deux et avons grandi ensemble.

Nous aimerions envoyer de l’amour et de bons vœux à tous. «