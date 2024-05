Elizabeth MacRae, star de « General Hospital », est décédée à 88 ans

L’actrice Elizabeth MacRae, surtout connue pour ses rôles dans « General Hospital » et « Gomer Pyle, USMC », est décédée. Elle avait 88 ans.

MacRae est décédé paisiblement lundi au Highland House Rehabilitation and Healthcare à Fayetteville, en Caroline du Nord, selon les médias locaux. Vue de la ville.

« Elle a eu une vie merveilleuse », a déclaré son neveu Jim MacRae. « Elle était brillante et articulée. Elle recevait toujours du courrier de fans à Highland House.

Elizabeth MacRae dans l’émission télévisée « Rendez-vous » en 1959. CBS via Getty Images

Elizabeth MacRae en 1968. Avec l’aimable autorisation de la collection Everett

Mayon Weeks, qui a intronisé MacRae au Temple de la renommée des arts du spectacle de Fayetteville, s’est réjoui du talent de la défunte star.

« Elizabeth avait le ‘facteur X’ qui est un élément important pour être un artiste », a-t-il déclaré à City View. « Elle a « illuminé la pièce » lorsqu’elle était présente, et cette présence théâtrale s’est pleinement épanouie lorsqu’elle a joué dans la pièce « Picnic » au Théâtre régional de Cape Fear. Une personne chaleureuse et agréable à côtoyer, et un interprète engageant au cinéma et sur scène. Une fille précieuse de notre communauté de Fayetteville.

Elizabeth MacRae dans l’émission télévisée « Judd for the Defense » en 1969. Contenu de divertissement général Disney via Getty Images

MacRae est né à Columbia, en Caroline du Sud, et a grandi à Fayetteville. Après avoir obtenu son diplôme de la Holton-Arms School de Washington, DC, elle a auditionné pour la production de « Saint Joan » d’Otto Preminger à Atlanta, en Géorgie, mais elle n’a pas obtenu le rôle.

Jim Nabors et Elizabeth MacRae dans « Gomer Pyle, USMC » Getty Images

Pourtant, MacRae voulait poursuivre sa carrière d’actrice, alors elle a déménagé à New York et a décroché son premier rôle à la télévision en incarnant un témoin au tribunal dans « The Verdict Is Yours » de CBS en 1958. Elle est apparue dans d’autres émissions, notamment « Naked City », « Harrigan and Son », « Maverick », « Surfside 6 », « Les Intouchables » et « Je rêve de Jeannie ».

Le plus gros travail d’acteur de MacRae était dans le spin-off de CBS « The Andy Griffith Show » « Gomer Pyle, USMC ». Elle a joué Lou-Ann Poovie, la petite amie du personnage principal de Jim Nabors. MacRae est apparu dans la série pendant trois ans jusqu’à ce qu’elle se termine en 1969.

Elizabeth MacRae (de gauche à droite), Jim Nabors et Carol Burnett dans « Gomer Pyle, USMC » Avec l’aimable autorisation de la collection Everett

MacRae a également joué dans plusieurs feuilletons, notamment « General Hospital », dans lequel elle a joué Meg Baldwin de 1969 à 1973. L’actrice a également joué dans « Days of Our Lives », « Guiding Light », « Search for Tomorrow » et « Another World ».

Le résumé du film de MacRae comprend « L’amour dans un bol de poisson rouge », « Everything’s Ducky », « Pour l’amour ou l’argent », « The Conversation » et « Eddie and the Cruisers II: Eddie Lives! »

Elizabeth MacRae à « l’Hôpital général » en 1970. Contenu de divertissement général Disney via Getty Images

Après 30 ans à Hollywood, MacRae a arrêté de jouer et est retournée en Caroline du Nord avec son mari, Charles Day Halsey Jr. Ils ont finalement pris leur retraite à Fayetteville.

Halsey Jr. est décédé à l’âge de 96 ans en mars 2024. Le couple a été marié pendant 55 ans.

« Quand Charles est mort, elle est tombée rapidement », a déclaré le neveu de MacRae à City View. « C’est triste, mais elle a traversé la rivière. Elle a eu une vie merveilleuse. Les dernières années ont été difficiles, mais elle est avec mon père qu’elle adorait, son père et sa mère, sa sœur et son mari. Elle a vécu une belle vie.

MacRae laisse dans le deuil ses cinq beaux-enfants, huit nièces et neveux et plusieurs petites-nièces et neveux, selon elle. nécrologie.