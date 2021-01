L’acteur et mannequin Elizabeth Hurley enflamme à nouveau Internet avec ses photos audacieuses et presque topless alors qu’elle pose pour la caméra dans la neige. La femme de 55 ans s’est récemment rendue sur Instagram pour partager ses photos, dans lesquelles elle n’est vue que dans un bas de bikini et un manteau de fourrure blanc ouvert.

Les utilisateurs de la plate-forme de partage de photos et de vidéos ont apprécié la silhouette svelte de Hurley l’appelant « incroyable », « sexy », « magnifique », car ils ont également laissé tomber des émojis de feu et de cœur.

Dans un article ultérieur, elle a également révélé que nul autre que sa mère, âgée de 80 ans, avait cliqué sur les superbes photos.

Elle a fait la révélation après que Piers Morgan et certains autres utilisateurs de la plate-forme aient suggéré que les photos avaient été prises par son fils adolescent Damian (18 ans). Le radiodiffuseur britannique a également exprimé son mécontentement face à la séance photo du mannequin, les qualifiant de «soif» et «effrayant».

C’est alors que Hurley a réagi et a répondu sur Twitter que les photos avaient en fait été prises par sa mère. Suite à cette découverte, les utilisateurs des réseaux sociaux ont été impressionnés par les compétences photographiques de sa mère.

« Bravo maman, superbes photos Elizabeth, incroyable quel émoi tu as causé avec quelques photos, fantastique! » a déclaré un utilisateur de Twitter tandis qu’un autre a ajouté: «J’adore peut-être votre mère encore plus».

Je t’aime pour les photos … superbes. Mais je pense que j’aime peut-être encore plus ta mère ….. LIBERTÉ de penser … – Carol Vorderman 💙 (@carolvorders) 26 janvier 2021

Voici quelques réactions à la publication Twitter.

Pour être honnête, ce sont des images incroyables, mais elles me mettent tout sauf au repos! Et ont-ils été pris il y a 20 ans ou vivez-vous dans une sorte de distorsion temporelle? 😷 – Smash Betting UK (@SmashBettingUK) 26 janvier 2021

Pour être honnête, si je ressemble à ça à 55 ans, je vais deffo à l’Asda habillé comme ça – Éleanor (@ elle_1878) 26 janvier 2021

Main ferme pour un 80 ans … – Davy Reddin 🏆 (@ davyred93) 27 janvier 2021

Morgan, cependant, ne s’est pas arrêté là et a continué à lui présenter ses excuses pour les photos seins nus, dans son émission du matin selon le Indépendant.

Hurley, qui est également une créatrice de bikini, continue d’afficher son corps tonique sur les réseaux sociaux et en reçoit beaucoup d’amour. Bien qu’elle soit dans la cinquantaine, elle est très en forme et magnifique; quelque chose que ses fans apprécient vraiment.

Dans des interviews précédentes, elle a révélé que sa forme physique n’avait rien à voir avec le fait d’aller au gymnase. En fait, elle croit au «travail manuel» pour rester en forme. Elle a dit que les tâches ménagères comme tailler les haies ou prendre les escaliers au lieu d’un ascenseur, l’aidaient à rester en forme.