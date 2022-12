Elizabeth Hurley s’exprime sur les rumeurs selon lesquelles elle aurait pris la virginité du prince Harry alors qu’il était adolescent

Elizabeth Hurley a rejeté les spéculations selon lesquelles elle aurait pris la virginité du prince Harry alors qu’il était adolescent.

L’actrice britannique de 57 ans a nié être la “belle femme âgée de la campagne” dont le duc de Sussex, 38 ans, aurait parlé dans ses mémoires “Spare” sur la perte de sa virginité.

Après que des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles la star de “Austin Powers: International Man of Mystery” était la femme non identifiée, Hurley a été interrogé sur la spéculation dans une interview avec The Times publiée vendredi.

« Pas moi. Non coupable. Ha ! elle a dit.

Lorsqu’il a été davantage pressé sur la question, Hurley a doublé en disant: “” Non. Pas moi. Absolument pas.”

L’ancienne “The Royals” possédait auparavant une ferme de 410 acres dans les Cotswolds, dans le sud de l’Angleterre, qu’elle a achetée en 2002. Elle a vendu le domaine, situé juste à l’extérieur de Barnsley, dans le Gloucestershire, pour 9 millions de livres en 2015.

En 2002, Hurley a commencé à sortir avec l’homme d’affaires indien Arun Nayar et les deux se sont mariés en 2007. L’ancien couple s’est séparé en 2010 et a finalisé son divorce en 2011.

Avant son mariage, l’actrice “Bedazzled” avait eu une relation de 13 ans avec Hugh Grant, qui s’est terminée en 2000. Grant, 62 ans, est le parrain du fils de Hurley, Damian, 20 ans, qu’elle a partagé avec feu l’homme d’affaires américain Steve Bing. .

Harry est marié à l’ancienne actrice américaine Meghan Markle, 41 ans, avec qui il partage son fils Archie, 3 ans, et sa fille Lilibet, 1 an.

Dans une interview de 2019 avec Us Weekly, Hurley a révélé qu’elle avait rencontré l’alun “Suits” dans le passé avant que Meghan ne rencontre son futur mari.

“Je l’ai rencontrée une fois quand nous n’étions que des actrices”, a-t-elle déclaré au point de vente. “Je pense qu’avant, elle a probablement rencontré son futur mari. Elle était fantastique.”

Bien que Hurley ait déclaré qu’elle n’était pas restée en contact avec Meghan, elle a félicité la mère de 2 enfants pour son travail en tant que royale.

“Pour moi, elle fait du bon travail et a l’air magnifique. Alors je ne lui souhaite que bonne chance”, a-t-elle déclaré. “Pour être honnête, je ne l’ai pas rencontrée depuis. Je ne la connais pas très bien. Elle sait qu’elle fait un excellent travail en Afrique.”

En janvier 2020, Harry et Meghan ont annoncé qu’ils quittaient leurs rôles de membres de la famille royale et déménageaient aux États-Unis. Les deux ont fondé leur organisation caritative Archewell en 2020.

Le couple a sorti jeudi le deuxième volume de leur docu-série Netflix “Harry & Meghan”. Les docuseries auraient le éditeur de livres de couple préoccupé par les ventes potentielles des prochains mémoires de Harry.

Selon l’observateur royal Neil Sean, une source de Penguin Random House, l’éditeur de “Spare”, affirme que la société est “incroyablement inquiète” que les ventes chutent à cause de la série Netflix du couple.

L’expert royal a noté que Harry et Meghan avaient déjà partagé de nombreuses informations concernant la famille royale et le raisonnement de leur départ en 2020, ce qui pourrait affecter les ventes du livre.

Le 27 octobre, Penguin Random House a annoncé la Le livre du duc de Sussex sortira le 10 janvier.

Janelle Ash de Fox News Digital a contribué à ce rapport.