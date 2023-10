Elizabeth Hurley se souvient de ses débuts avec Hugh Grant et sa robe à épingle de sûreté « alarmante »

Cela fait près de 30 ans qu’Elizabeth Hurley a foulé le tapis rouge dans sa robe emblématique à épingles de sûreté, et elle continue d’attirer l’attention.

Lors d’une récente interview, Hurley, 58 ans, a réfléchi à son ensemble à peine présent.

« Moi et mon petit-ami de l’époque, Hugh, nous vivions dans un tout petit appartement d’une chambre et le miroir n’arrivait qu’ici », se souvient l’actrice et mannequin britannique dans « Today », en montrant sa taille.

ELIZABETH HURLEY, 56 ANS, RÉVÈLE SES SECRETS CORPS DE BIKINI, DIT QUE L’EXCÈS DE CHIRURGIE PLASTIQUE « N’EST PAS MA TASSE DE THÉ »

« Ce n’est que le lendemain que j’ai reçu la robe dans toute sa « tenue ». C’était un peu alarmant, dans le bon sens… c’était le début », a-t-elle ajouté.

Hurley était stupéfiante dans la robe sexy Versace lors de la première à Londres du film de Grant, « Quatre mariages et un enterrement », en 1994.

En 2019, elle a porté une pièce réinventée par Versace alors qu’elle faisait la couverture de Harper’s Bazaar. Au cours de l’interview de couverture, elle a partagé l’histoire derrière cette robe à couper le souffle.

« Je n’étais vraiment pas préparé à ce qui s’est passé cette nuit-là », a admis Hurley dans l’article. « J’avais un besoin urgent de trouver une robe à porter pour la première de Hugh, et à cette époque, je n’avais aucune idée de la mode. Je me souviens d’être allée dans un bureau où ils ont littéralement pêché une robe dans un sac en plastique blanc. »

ELIZABETH HURLEY PARLE DES RUMEURS QUE ELLE A PRIS LA VIRGINITÉ DU PRINCE HARRY QUAND IL ÉTAIT ADOLESCENT

« Je l’ai ramené à la maison et je me suis coiffée et maquillée moi-même, en me battant contre Hugh pour le miroir, qui n’était même pas en pleine longueur, dans notre petit appartement d’une chambre », se souvient-elle. « Tout cela n’était pas très glamour comparé à la façon dont les choses se déroulent de nos jours. »

Pendant ce temps, Hurley a également parlé de sa relation avec son fils de 21 ans, Damien, à mesure qu’il devient plus indépendant.

« C’est un adulte maintenant… il a écrit et réalisé son premier film », a noté l’actrice britannique. « Il va très bien, mais il est toujours mon bébé. »

La star des « Royals » a parlé du parrain de son fils, l’icône de la musique Elton John, et de leur amitié aimante.

ELTON JOHN ESCORTÉ HORS DE LA SCÈNE EN LARMES APRÈS AVOIR PERDU SA VOIX À MI-CONCERT

« C’est un homme merveilleux… Je crois qu’il est au meilleur moment de sa vie. Il est si heureux », a-t-elle déclaré.

VOUS AIMEZ CE QUE VOUS LISEZ ? CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE NOUVELLES DE DIVERTISSEMENT

L’actrice d’Austin Powers a continué de s’extasier sur le crooner de Tiny Dancer et a noté qu’il apprécie vraiment la vie avec ses deux jeunes fils, Zachary et Elijah, qu’il partage avec son mari David Furnish.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Hurley a également souligné que John est un grand partisan de la sensibilisation au cancer du sein : elle est l’ambassadrice mondiale de la campagne contre le cancer du sein des sociétés Estée Lauder depuis près de trois décennies.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Hurley continue de se joindre à la lutte contre la maladie et a encouragé les individus à se faire régulièrement examiner par des médecins.