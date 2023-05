Elizabeth Hurley révèle pourquoi elle n’était pas au Royaume-Uni pour le couronnement du roi Charles : « Je me suis sentie un peu exclue »

Meghan Markle n’était pas le seul visage familier absent du grand jour du roi Charles.

Le fils aîné de la reine Elizabeth II a été couronné samedi à l’abbaye de Westminster à Londres. L’homme de 74 ans est devenu le nouveau monarque du Royaume-Uni à la mort de sa mère. La reine, le monarque au règne le plus ancien de Grande-Bretagne, est décédée en septembre 2022 à l’âge de 96 ans.

Elizabeth Hurley, l’une des stars les plus recherchées de Grande-Bretagne, était absente de son pays d’origine lors de l’événement historique pour une bonne raison. Le mannequin, l’actrice et la créatrice de maillots de bain ont traversé l’étang pour aider à collecter la somme colossale de 10,3 millions de dollars pour le cancer du sein, a rapporté mercredi le magazine People.

La femme de 57 ans est une ambassadrice mondiale de longue date de la campagne contre le cancer du sein d’Estée Lauder Companies.

ELIZABETH HURLEY STUNS DANS UN BIKINI À IMPRIMÉ ANIMAL À 57 ANS

« J’étais en Amérique, donc je ne l’ai pas regardé en direct », a déclaré l’ancienne actrice de « Royals » au point de vente. « J’ai dû le regarder en différé et les morceaux que j’ai regardés étaient absolument magnifiques, juste élégants, beaux et majestueux – et je suis tellement content de ne pas avoir été aux commandes. Pouvez-vous imaginer ? Pouvez-vous imaginer comment organiser cela ? »

Pourtant, le militant anglais de la santé a admis avoir un cas grave de manque.

« Mes amis avaient leurs propres goûters et leurs propres soirées de visionnage et bien sûr, je me sentais un peu à l’écart », a déclaré Hurley, ajoutant qu’elle avait ensuite regardé l’événement en entier sur YouTube.

« Mais c’était magnifique », a-t-elle ajouté.

Selon le point de vente, le coprésident de la BCRF, Sir Elton John, a surpris les invités lors d’une fête à New York sensibilisant à la cause avec un message vidéo. Dans ce document, la femme de 76 ans a parlé du « travail extraordinaire » que la Fondation de recherche sur le cancer du sein a accompli au fil des ans.

La fondation, fondée en 1993 par Evelyn H. Lauder, est le plus grand bailleur de fonds privé de la recherche sur le cancer du sein au monde, a révélé le média.

En 2017, Hurley a expliqué au média comment la belle-fille d’Estée Lauder l’avait approchée pour travailler sur une campagne contre le cancer du sein parce que « les femmes meurent du cancer du sein et personne n’en parle ». Hurley a décrit comment, à l’époque, sa grand-mère venait de mourir d’un cancer du sein.

« Elle n’en a pas parlé », a-t-elle réfléchi au combat de la défunte matriarche contre la maladie. « Elle n’a pas parlé de son traitement. Lorsqu’elle a trouvé une grosseur, elle n’en a pas parlé au médecin pendant plus d’un an parce qu’elle ne voulait pas entendre ce qu’il disait. »

L’ancien « Austin Powers » s’est également occupé d’autres manières. Pour le plus grand plaisir de ses 2,6 millions de followers sur Instagram, elle poste ses photos en bikini, dont celle de sa « jumelle » alias son reflet.

Hurley a lancé une marque de maillots de bain basée à Londres nommée Elizabeth Hurley Beach en 2005.

« J’ai décidé de m’aventurer dans les vêtements de plage non seulement parce que j’ai toujours été obsédée par les vêtements de vacances, mais aussi parce que c’est un domaine où les femmes, quelle que soit leur forme ou leur taille, peuvent soit être superbes, soit vraiment se tromper. Je voulais développer collections, qui font que les femmes se sentent fabuleuses à tout âge », a-t-elle annoncé sur le site de l’entreprise.

En mai 2017, la star a déclaré à Closer Weekly qu’être maman l’avait inspirée à lancer la marque. Auparavant, elle avait pris une pause d’Hollywood pour se concentrer sur la maternité, mais s’est retrouvée à vouloir faire quelque chose de nouveau professionnellement.

ELIZABETH HURLEY CONFESSE QUE LE FILS ÉLEVÉ A AIDÉ À LANCER SON ENTREPRISE DE BIKINI

« S’occuper de mon fils est devenu ma tâche numéro un, et c’était une joie d’avoir quelqu’un d’autre sur qui se concentrer », a déclaré Hurley au magazine. « J’avais 36 ans et je me souciais de moi depuis assez longtemps. J’ai arrêté de faire des films et de la télévision pendant les huit premières années de sa vie, et je ne le regrette pas un seul instant. Je l’ai toujours mis en premier. »

Au moment de lancer sa collection de maillots de bain, Hurley a ajouté : « Cela m’a permis d’être plus flexible avec mon temps et mon travail lorsque Damian était à l’école. »

Pourtant, Hurley a insisté sur le fait qu’elle était impatiente de relever de nouveaux défis à mesure que son fils grandissait.

« J’aime ma vie », a-t-elle déclaré. « J’aime le changement et j’aime les nouvelles expériences. »