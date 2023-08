Elizabeth Hurley réchauffe l’été en se prélassant nue sur le flotteur de la piscine, retrouvant Joan Collins, Elton John

Elizabeth Hurley dévoile tout alors qu’elle donne aux fans un aperçu de son été effronté.

Le mannequin de 58 ans grésillait au bord de la piscine complètement nue alors qu’elle se prélassait sur un flotteur ne portant rien d’autre que ses lunettes de soleil d’été.

« Je flotte juste sur une tranche de pastèque », a partagé Hurley sur Instagram à ses 2,7 millions de followers.

ELIZABETH HURLEY PARLE DES RUMEURS QU’ELLE A PRIS LA VIRGINITÉ DU PRINCE HARRY QUAND IL ÉTAIT ADOLESCENT

L’actrice britannique a montré son physique en forme alors qu’elle levait ses jambes bronzées et souriait à la caméra pendant que la chanson « Douce France » de Pomplamoose jouait en arrière-plan.

Pendant ce temps, Hurley a retrouvé quelques amis célèbres cet été, dont Dame Joan Collins.

Les deux icônes britanniques étaient en vacances dans le sud de la France en flashant leurs blancs nacrés lors d’une douce photo.

Hurley a été stupéfaite dans une robe Versace noire décolletée avec des boucles d’oreilles en or et un collier en forme de cœur. Collins, 90 ans, brillait dans un haut blanc scintillant qui dénudait ses épaules et complétait son look avec de fabuleuses boucles d’oreilles en diamant.

« Avec maman chérie – la seule et unique @joancollinsdbe – au travail et à jouer #sttropez #The Royals », a posté Hurley sur Instagram en se référant à Collins comme sa mère à l’écran alors que le couple jouait ensemble dans « The Royals ».

ELIZABETH HURLEY RÉVÈLE POURQUOI ELLE N’ÉTAIT PAS AU ROYAUME-UNI POUR LE COURONNEMENT DU ROI CHARLES: « JE ME SENTAIS UN PEU LAISSÉ DEHORS »

Le mois dernier, la star d' »Austin Powers » s’est rapprochée de l’artiste légendaire Elton John lors d’un cliché estival à Saint-Tropez.

Le crooner « Tiny Dancer » a posé dans une chemise boutonnée violette avec des bijoux en or flashy alors que Hurley portait un ensemble rose vif.

Dans le carrousel de photos, on voit également Hurley poser à côté du mari de John, David Furnish, et du créateur de mode britannique Patrick Cox.

« Des douces nuits et des vacances heureuses avec trois de mes humains préférés. Merci @davidfurnish et @eltonjohn pour le meilleur moment et merci @thepatrickcox d’être vous », a écrit Hurley en légende de ses souvenirs d’été sur les réseaux sociaux.

ELIZABETH HURLEY CONFESSE QUE LE FILS ÉLEVÉ A AIDÉ À LANCER SON ENTREPRISE DE BIKINI

La créatrice de maillots de bain a continué de faire monter la température cet été en exhibant son corps en bikini.

En juillet, Hurley arborait un bikini bleu turquoise avec des chaînes en or de sa ligne de mode avec une vue sur les vagues de l’océan en arrière-plan.

« Obtenir un boost de vitamine D très tôt le matin, avant que le soleil ne mette vraiment son chapeau », a partagé Hurley sur Instagram.

Hurley a également été vue exhibant son corps d’été tonique dans un bikini couleur pêche sur un canapé.