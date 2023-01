Elizabeth Hurley porte un body ébloui pour le nouvel an : photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : YLMJ/AdMedia / SplashNews.com

Rien ne dit le Nouvel An comme une tenue glamour ! Une fille bavarde alun Elisabeth Hurley, 57 ans, a prouvé qu’elle comprenait ce sentiment avec un body sexy, qui était couvert de bijoux le 1er janvier. “Un adieu doux-amer à 2022, une année de souvenirs à la fois extrêmement heureux et profondément tristes. Voici 2023 et espérons que les rêves de tout le monde se réalisent », a écrit la bombe brune sous-titré le carrousel des instantanés de NYE. Dans la publication Instagram, Elizabeth a non seulement bercé un body ébloui nu, mais également accessoirisé avec une couronne en or pour la soirée de célébration. De plus, la femme de 57 ans a choisi de porter ses tresses luxuriantes en vagues lâches, tandis qu’elle berçait un fard à paupières fumé et des boucles d’oreilles éblouissantes.

Suite à sa publication, bon nombre des 2,5 millions d’abonnés et d’amis d’Elizabeth sur Instagram se sont rendus dans la section des commentaires pour s’extasier sur son look. “Irréel,” Michelle Visage, 54 ans, a noté, tandis qu’un fan intervenait, “Iconique !!!” Beaucoup d’autres n’ont pu s’empêcher de noter à quel point le Austin Powers : l’homme mystérieux international star regardé pendant NYE. “Oh mon Dieu, cette tenue est INCROYABLE”, comédien Yasmine Kassim a écrit, tandis qu’un admirateur ajoutait : “J’adore cette photo !”

fils d’Elisabeth, Damien Hurley, 20 ans, a également été inclus dans le carrousel d’instantanés. Le mannequin a posé aux côtés de sa maman et a opté pour un look moins brillant, composé d’un blazer à fleurs, d’un chemisier boutonné noir et d’un pantalon en cuir. Mais au moment de publier sa tenue de 2023 sur son propre Instagram, le jeune homme de 20 ans semble avoir changé de tenue. « 2023 ! Hier soir à @Versace @Donatella_Versace », a-t-il sous-titré le post du 1er janvier de son haut transparent à imprimé léopard.

Le Servir Sara Le message de célébration de l’actrice survient deux jours seulement après qu’elle est allée sur Instagram pour montrer son maillot de bain noir plongeant le 29 décembre 2022. “Dans les coulisses du tournage Noël au paradis avec @mrkelseygrammer @billyraycyrus @victoriaekanoye @msrmedia @lionsgate regardez-le sur @skytv @amazonprime @appletv », a-t-elle écrit. Même designer Donatella Versace, 67 ans, a été tellement impressionnée par le look d’Elizabeth qu’elle a commenté une série d’émojis au cœur noir. Sa co-vedette Victoria Ekanoye a également pris les commentaires pour exprimer à quel point elle s’est amusée sur le plateau avec le natif du Royaume-Uni. “Ah les souvenirs ont passé LE MEILLEUR moment à filmer avec vous les gars. Voici une suite », a-t-elle écrit.

Elizabeth est une actrice à succès qui est apparue dans d’innombrables émissions de télévision dans des films au cours de sa carrière de plusieurs décennies. Certains de ses travaux les plus récents incluent Le Père Noël est de retour, Une fille bavarde (2007), Puis tu es venue, Les Royals, et plus. Comme mentionné ci-dessus, la starlette a un fils, Damian, qu’elle a accueilli avec un homme d’affaires Steve Bing. Elle était auparavant mariée à un homme d’affaires Arun Nayar de 2007 jusqu’à leur divorce en 2011. Elizabeth n’est actuellement pas mariée.

