Elizabeth Hurley porte un bikini dans une vidéo alors qu’elle traîne avec Joan Collins – Hollywood Life

Crédit d’image : Ben Pakalski/BabiradPicture/Shutterstock

Elizabeth Hurley s’imprègne de ces dernières semaines d’été. La femme de 58 ans a partagé le 28 août une vidéo Instagram de ses dernières vacances à Saint-Tropez. Elizabeth était tout sourire alors qu’elle se détendait sur une chaise de plage dans un bikini marron à chaînes.

Lorsqu’elle ne se prélassait pas au bord de la piscine, Elizabeth enfilait une combinaison en maille dorée par-dessus son bikini et un chapeau. Elle a affiché son magnifique sourire à table.

Elle s’est également assurée d’inclure la charmante Joan Collins dans sa rafle de Saint-Tropez. Alors qu’ils montaient ensemble dans la voiture, Elizabeth a pris un selfie avec Joan. L’icône du cinéma de 90 ans portait un chapeau de soleil et une robe bleue à fleurs pour la sortie.

Elizabeth passe fréquemment du temps avec Joan, qui jouait le rôle de sa mère à l’écran dans Les Royals. Début août 2023, Elizabeth a révélé qu’elle était avec Joan à Saint-Tropez. « Avec Maman Chérie – la seule et unique @joancollinsdbe – au travail et en jouant #sttropez #The Royals », lit-on dans la légende Instagram d’Elizabeth. Son message comprenait également un retour sur leur passage sur Les Royalsqui s’est déroulé de 2015 à 2018.

Le Pouvoirs d’Austin une ancienne a fait parler tout le monde avec sa vidéo Instagram du 28 août qui la montrait nue sur un flotteur de pastèque dans la piscine. «Je flotte juste sur une tranche de pastèque», a écrit Elizabeth. À un moment donné, l’actrice a relevé la tête et a donné des coups de pied ludiques devant la caméra, en prenant soin de ne rien exposer de racé. Elizabeth a célébré son 58e anniversaire en juillet 2023 avec de fabuleuses vacances à la plage.

Pendant ce temps, Joan essaie de rester au frais pendant l’été en France. Le Dynastie la star est allée à la piscine avec son mari bien-aimé, Percy Gibson, alors qu’ils tentaient de vaincre la canicule. « Le seul endroit où être dans cette chaleur de 96° ! #hotsummer #sttropez #poollife #couplegoals #heatwave », a-t-elle écrit.

La légende hollywoodienne rencontre toujours d’autres célébrités lors des fêtes. Elle a récemment croisé la route de John Travolta et confortablement installé au Graisse star sur une jolie photo. « Avec @johntravolta, l’un des hommes les plus gentils et les plus charmants que je connaisse ! » Joan a légendé sa photo Instagram.