Elizabeth Hurley porte un bikini bleu pendant ses vacances aux Maldives – Hollywood Life

Elisabeth Hurley, 57 ans, a donné à ses abonnés Instagram un aperçu du moment épique qu’elle passait pendant ses vacances aux Maldives, dans sa dernière vidéo. L’actrice a bercé un bikini à motifs bleu turquoise et des lunettes de soleil et avait ses longs cheveux bruns baissés alors qu’elle souriait et parlait à la caméra sous le soleil. Elle a également passé du temps dans l’eau et gambadé et dansé.

“Bonjour depuis les belles Maldives”, a-t-elle déclaré en ouverture du clip. Plusieurs autres clips d’elle levant les bras en l’air, secouant ses hanches et courant à travers les éclaboussures ont suivi. Elle a mis la vidéo sur la chanson “Ring” de Selena Gomezqui semblait aller parfaitement avec l’ambiance amusante et excitante qu’elle dégageait.

Une fois la vidéo rendue publique, les fans d’Elizabeth n’ont pas tardé à la complimenter dans la section des commentaires. “GORGEOUS”, a écrit un fan tandis qu’un autre a écrit simplement mais efficacement, “Wow, Liz.” Un troisième a partagé : « Tu es si belle » et un quatrième a commenté l’endroit où elle se trouvait. « Les Maldives sont un endroit magnifique pour des vacances pour une femme chic, sophistiquée, élégante et belle 🔥🔥🔥🔥🔥 », ont-ils écrit.

La dernière vidéo d’Elizabeth vient après qu’elle ait fait la une des journaux pour avoir porté une combinaison ornée de bijoux pour sonner en 2023. Elle l’a associée à un casque en or qui a rendu la tenue encore plus glamour et a posé pour plusieurs photos avec sa famille, y compris son fils sosie Damien Hurley, 20 ans et amis lors de la célébration du Nouvel An. “Un au revoir doux-amer à 2022, une année de souvenirs à la fois extrêmement heureux et profondément tristes. Voici 2023 et espérons que les rêves de tout le monde se réalisent ❤️❤️”, a-t-elle écrit dans la légende.

À peine deux jours avant le nouvel an, Elizabeth a également séduit dans une tenue noire plongeante qu’elle portait alors qu’elle traînait dans les coulisses de son film de Noël, Noël au paradis. Elle a partagé des photos du plateau et était aussi jolie que possible alors qu’elle était assise entre les prises. Le film de vacances a également joué Kelsey Grammaire, Billy Ray Cyrus, Nathalie Cox,et Victoria Ekanoye.

