Elizabeth Hurley fête ses 58 ans en bikini et dévoile un physique sans âge

Elizabeth Hurley a célébré le tournant du grand 5-8 en balançant un minuscule bikini à cordes.

La mannequin, actrice et créatrice de maillots de bain britannique, qui a fêté son anniversaire le 10 juin, s’est rendue sur Instagram et a partagé une photo d’elle sautant de joie à la plage.

La star portait un deux pièces couleur saphir, avec un haut triangle avec des paillettes argentées et des bas assortis à nouer sur les côtés. Elle a complété le look avec des vagues ébouriffées et des nuances d’aviateur.

« Joyeux anniversaire à moieeee », Hurley a légendé la photo. Dans un post séparé, elle a été vue arborant un bikini blanc alors qu’elle étreignait son fils Damian Hurley, un autre mannequin, lors d’un pique-nique.

Ses 2,6 millions de followers ont rapidement inondé la section des commentaires.

« Joyeux anniversaire La Divina ! XXX » a commenté l’acteur Richard E. Grant.

« Quel âge ? Tu ne vieillis pas !!!! » a écrit un adepte.

« Joyeux anniversaire Reine ! » carillonna un autre.

« Tu es incroyable », a écrit un utilisateur.

Hurley est connue pour devenir virale grâce à ses clichés grésillants. En 2021, Hurley a révélé ses secrets pour rester en forme.

ELIZABETH HURLEY RÉVÈLE POURQUOI ELLE N’ÉTAIT PAS AU ROYAUME-UNI POUR LE COURONNEMENT DU ROI CHARLES: « JE ME SENTAIS UN PEU LAISSÉ DEHORS »

« Je n’ai pas mangé d’aliments transformés depuis 100 ans », a déclaré la star au Sunday Times britannique. « Je ne mange pas de sucreries. Je bois peu d’alcool. Je ne fume pas, mais je regrette profondément de l’avoir fait une fois. J’ai appris à manger plus léger et pas si tard. »

« Je pense que l’une des choses les plus transformatrices que j’ai faites est de faire de 50% de ce que je mange de la matière végétale », a poursuivi Hurley. « Si vous avez une tranche de pain grillé au petit-déjeuner, prenez aussi une pomme. Contrecarrez le tout avec des légumes. »

Mais la star a une faiblesse : le beurre de cacahuète.

« J’ai une cuillère, puis une autre, et j’ai vidé le pot avant que vous ne vous en rendiez compte », a admis Hurley.

Hurley apprécie également un morceau occasionnel de gomme à la nicotine.

« J’ai arrêté de fumer il y a 10 ans », a-t-elle déclaré. « Mais je ne peux pas abandonner la Nicorette. »

Et quand il s’agit de passer sous le couteau, Hurley a déclaré qu’elle n’était pas fan de la chirurgie plastique excessive.

« Non ! Je ne pense pas que ça te fasse paraître plus jeune, je pense que ça te donne juste l’air d’avoir du remplissage », a-t-elle dit. « Ce n’est pas ma tasse de thé. »

Hurley a également noté que votre état d’esprit est tout aussi important.

« Je suis plus immature en ce moment – ​​mon fils est plus mature que moi », a-t-elle déclaré. « J’avais l’habitude d’être adulte, mais je l’ai perdu. »

Hurley a lancé une ligne de maillots de bain basée à Londres nommée Elizabeth Hurley Beach en 2005.

« J’ai décidé de m’aventurer dans les vêtements de plage non seulement parce que j’ai toujours été obsédée par les vêtements de vacances, mais aussi parce que c’est un domaine où les femmes, quelle que soit leur forme ou leur taille, peuvent soit être superbes, soit vraiment se tromper. Je voulais développer collections, qui font que les femmes se sentent fabuleuses à tout âge », a-t-elle annoncé sur le site de l’entreprise.

En 2017, Hurley a également déclaré à The Cut qu’elle essayait de transpirer autant que possible.

« Je ne fais aucun exercice réglementé, mais je suis très active », avait-elle déclaré à l’époque. « Le week-end, je fais de longues randonnées avec mes chiens. J’essaie de m’étirer tous les jours. »

ELIZABETH HURLEY CONFESSE QUE LE FILS ÉLEVÉ A AIDÉ À LANCER SON ENTREPRISE DE BIKINI

« Je fais occasionnellement des cours de yoga ou de Pilates, mais c’est surtout de l’auto-exercice à la maison », a-t-elle ajouté. « Je pourrais faire des exercices d’estomac ou des exercices de fessiers ou de bras, mais parce que je me suis entraîné pour un danseur quand j’étais jeune, je connais en quelque sorte tous les exercices. Je trouve qu’il est très difficile pour mon emploi du temps d’aller régulièrement ailleurs. Ça marche très bien pour moi. »

Cette même année, Hurley a déclaré à Closer Weekly qu’être mère l’avait inspirée à lancer sa marque de maillots de bain. Auparavant, elle avait pris une pause d’Hollywood pour se concentrer sur la maternité, mais s’est retrouvée à vouloir faire quelque chose de nouveau professionnellement.

« S’occuper de mon fils est devenu ma tâche numéro un, et c’était une joie d’avoir quelqu’un d’autre sur qui se concentrer », a déclaré Hurley au magazine. « J’avais 36 ans et je me souciais de moi depuis assez longtemps. J’ai arrêté de faire des films et de la télévision pendant les huit premières années de sa vie, et je ne le regrette pas un seul instant. Je l’ai toujours mis en premier. »

Au moment de lancer sa collection de maillots de bain, Hurley a ajouté : « Cela m’a permis d’être plus flexible avec mon temps et mon travail lorsque Damian était à l’école. »

Pourtant, Hurley a insisté sur le fait qu’elle était impatiente de relever de nouveaux défis à mesure que son fils grandissait.

« J’aime ma vie », a-t-elle déclaré. « J’aime le changement et j’aime les nouvelles expériences. »