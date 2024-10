Elizabeth Hurley fait tourner les têtes en bikini blanc : photo Instagram

Elizabeth Hurley fait tourner les têtes avec un retour en été vraiment époustouflant.

Le 24 octobre, Hurley a partagé une série de photos d’elle si magnifique, pensant au glorieux été alors que nous sommes en plein automne. Elle a partagé les photos sur son Instagram avec la légende suivante : « Bonjour, glorieux souvenirs d’été 🩷 @elizabethhurleybeach 🩷🩷🩷 »

Sur la première photo, nous voyons Hurley magnifique à couper le souffle alors qu’elle porte un bikini blanc aux accents dorés de sa marque, Elizabeth Hurley Beach, et un chapeau de soleil. Ensuite, nous obtenons quelques photos d’elle en entier portant le même bikini.

Vraiment, à tout moment de l’année, Hurley sait comment porter un maillot de bain et laisser tomber les mâchoires des fans avec les photos.

Dans une précédente interview avec SheKnows, elle a expliqué comment les femmes devraient porter ce qu’elles veulent.

«Je me regarde avec un œil», dit-elle. «Je sais que je ne porte pas aujourd’hui les choses que je portais quand j’avais 25 ans. Et je pourrais le faire si je le voulais. Et si je le voulais, je le ferais. Mais je ne veux pas, parce que je connais quelqu’un de 25 ans, ce sont ses vêtements. Et je sais que ce ne sont pas mes vêtements. Je me sens tout à fait bien avec ça. C’est complètement absurde si les gens pensent qu’ils ne peuvent pas mettre un bikini et profiter d’être à la plage parce que les gens pourraient penser que leur corps a l’air trop vieux. Je veux dire, c’est juste obscène. C’est un point de vue terrible.

Elle a ajouté : « Les femmes devraient faire tout ce qu’elles veulent, et au diable quiconque les critique. »

