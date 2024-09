Elizabeth Hurley est éblouissante dans une petite robe et Patsy Kensit montre sa culotte alors qu’elles célèbrent 35 ans d’amitié

ELIZABETH Hurley a stupéfié les fans dans une petite robe blanche alors qu’elle se tenait à côté de Patsy Kensit que l’on peut voir exhiber sa culotte, dans un clin d’œil de leurs jours Kill Cruise.

Les amis glamour ont posté la photo pour célébrer 35 ans d’amitié, alors qu’ils partageaient un regard sur eux-mêmes plus jeunes dans une photo de mannequin de 1989.

5 Elizabeth Hurley a stupéfié les fans dans une petite robe blanche alors qu’elle se tenait à côté de Patsy Kensit, que l’on peut voir exhiber sa culotte dans un cliché rétrospectif. Crédit : Instagram

5 Elizabeth et Patsy avaient l’air glamour dans leur photo actuelle Crédit : Instagram

Puis, dans le suivant slide, on peut voir les belles dames souriant pour un selfie très chic alors qu’elles se sont réunies pour un déjeuner de collecte de fonds cette semaine, pour le mois de sensibilisation au cancer du sein.

Elizabeth a écrit : « 5 ans d’amitié avec @patsykensit La première photo est le jour où nous nous sommes rencontrés et la deuxième photo date d’il y a quelques jours », avant d’ajouter une légende qui disait « amis pour la vie ».

Les retours en arrière voient Patsy, 56 ans, alors âgée de 21 ans, portant une robe orange et jetant un regard sensuel à la caméra.

À côté d’elle se trouve Elizabeth, 59 ans, qui a 24 ans au moment du retour en arrière, vêtue d’une petite robe blanche avec ses cheveux marron. cheveux dans un chouchou jaune fluorescent.

En savoir plus sur Elizabeth Hurley

Elizabeth fait la moue devant la caméra alors qu’elle attrape l’ourlet de sa robe et jette un coup d’œil à la caméra.

Avance rapide jusqu’à nos jours, et les actrices peuvent être vues ensemble dans un selfie radieux, avec Elizabeth dans un éclatant. rose robe et Patsy dans une robe noire.

Les dames ont montré leur beauté intemporelle alors qu’elles célébraient leurs 35 ans d’amitié – et les fans n’ont pas tardé à le remarquer.

Une personne a écrit : « Bon Dieu, comment pouvez-vous paraître encore si jeunes, vous êtes tous les deux superbes… »

Un deuxième a ajouté : « Des reines intemporelles, toutes deux toujours aussi magnifiques. »

Liz Hurley étourdit en bikini

Les dames se sont rencontrées alors qu’elles jouaient dans un film intitulé Kill Cruise, sorti en 1990.

Il s’agit d’un « marin allemand délavé qui, ivre, accepte d’emmener deux femmes britanniques de Gibraltar aux Antilles sur son voilier ».

Depuis Kill Cruise, Patsy et Elizabeth ont mené une carrière d’acteur impressionnante.

Elizabeth est apparue dans des films et des émissions de télévision, notamment Austin Powers : International Man of Mystery (1997), Bedazzled (2000), The Royals (2015-2018), Runaways (2019) et Gossip Girl (2011).

Et Patsy a joué des rôles dans Absolute Beginners (1986), Lethal Weapon 2 (1989) et a joué dans savons Emmerdale, EastEnders et Holby City.

5 Les fans ont qualifié le couple de beautés intemporelles alors qu’elles étaient photographiées lors d’un dîner de charité Crédit : Getty

5 Elizabeth a joué dans de nombreux films au fil des ans Crédit : PA