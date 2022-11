Elizabeth Hurley dit que c’était un “cauchemar” de travailler avec Matthew Perry au milieu de la dépendance de l’acteur

Elizabeth Hurley a déclaré que c’était un “cauchemar” de travailler avec Matthew Perry sur leur film de 2002 “Serving Sara”, qui a été tourné au plus fort de sa toxicomanie.

La production a dû être brusquement arrêtée car la star de “Friends” devait entrer en cure de désintoxication pendant deux mois.

Pourtant, l’actrice de “Royals” n’en veut pas à Perry, qui a détaillé ses luttes contre la dépendance dans ses nouveaux mémoires, “Friends, Lovers and the Big Terrible Thing”.

Hurley a récemment déclaré à Yahoo! Divertissement c’était “un peu difficile” pendant la pause du film. Mais quand il a repris le tournage après deux mois de cure de désintoxication, il était “fabuleux”.

Hurley, qui a déclaré que Perry devait “redire” tout ce qu’il avait tourné avant la cure de désintoxication, a ajouté : “De toute évidence, il traversait une période difficile, mais il était toujours très charmant et une personne adorable avec qui travailler, mais vous pouviez voir qu’il souffrait à coup sûr. .”

Perry a dit qu’il devait refaire ses lignes parce qu’il les brouillait initialement.

Le film a été “tourné à Dallas, et je faisais ‘Friends’ en même temps, donc ça a doublé ma charge de travail”, écrit Perry dans le livre.

“Et je volais dans un jet privé en buvant de la vodka dans une bouteille d’eau”, a-t-il déclaré. L’acteur a écrit qu’à un moment donné, il prenait 55 comprimés de Vicodin et buvait un litre de vodka par jour.

“Je pesais 155 livres, en route pour 128 livres”, a-t-il déclaré. “Je me sens trop désolé pour ce gars, il traverse trop de choses, et c’est moi. Et je m’en souviens, et je ne comprenais pas ce qui se passait. Mais, encore une fois, je suis désolé, et je suis tellement reconnaissant ne plus être ça.”

Il dit qu’il est sobre depuis plus d’un an maintenant.

