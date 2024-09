Elizabeth Hurley, 59 ans, affiche sa silhouette à couper le souffle dans une petite mini-robe tandis que Patsy Kensit, 56 ans, montre ses sous-vêtements dans un cliché racé – alors que les amis célèbrent 35 ans d’amitié

Elizabeth Hurley a célébré ses 35 ans d’amitié avec Pasty Kensit avec un cliché torride du couple qu’elle a partagé sur Instagram dimanche.

Les deux avaient l’air sensationnels sur la photo de 1989 alors qu’ils portaient des mini-robes aux longues jambes avec Patsy, aujourd’hui âgée de 56 ans, montrant un aperçu de ses sous-vêtements blancs en dessous.

Elizabeth, 59 ans, l’a partagé avec une photo du couple alors qu’ils se réunissaient jeudi au déjeuner Future Dreams Ladies d’Estee Lauder à l’hôtel Savoy.

Ils avaient l’air sensationnels malgré le passage de trois décennies avec Elizabeth dans une robe midi rose à épaules dénudées Rebecca Vallance, tandis que Patsy a opté pour un look noir chic et moulant.

La star d’Austin Powers a sous-titré le message : « 35 ans d’amitié avec @patsykensit ». La première photo est le jour de notre rencontre et la deuxième photo est il y a quelques jours.

Elizabeth Hurley, 59 ans (à droite), a célébré ses 35 ans d’amitié avec son copain, 56 ans (à gauche) Pasty Kensit avec un cliché torride du couple qu’elle a partagé sur Instagram dimanche

Patsy a répondu: ‘Oh ma chérie fifi, je t’aime tellement et j’adore être tante Ratticus trop belle. [Elizabeth’s son] Damien’

La photo a été prise sur le tournage de Kill Cruise, sorti en 1990, un film dans lequel les deux hommes interprétaient des femmes britanniques emmenées en tournée de Gibraltar aux Antilles par un marin ivre.

Elizabeth a ensuite joué dans des films sur grand écran, notamment Austin Powers: International Man of Mystery en 1997 et Bedazzled en 2000.

À la télévision, elle est également apparue dans The Royals et Gossip Girl, et a lancé sa propre collection de vêtements de plage.

Pendant ce temps, Patsy a eu une carrière tout aussi impressionnante et a joué aux côtés de Mel Gibson dans Lethal Weapon 2 de 1989, ainsi que dans EastEnders, Emmerdale et Holby City.

Elizabeth a retrouvé son copain lors de la soirée chic de Londres, où elle a également été rejointe par son fils sosie, Damian, 22 ans.

L’étourdissante a complété son look avec des chaussures à lanières roses et un petit sac à main rose scintillant orné d’un nœud rose.

Alors que sa mère optait pour la couleur, Damian a gardé les choses sophistiquées dans un ensemble entièrement noir.

La photo a été prise sur le tournage du film Kill Cruise, sorti en 1990 (photo)

Le duo incarne des femmes britanniques emmenées en tournée de Gibraltar aux Antilles par un marin ivre (photo avec sa co-star Jürgen Prochnow)

Damian et sa mère assistent souvent à des événements ensemble et ont été vus pour la dernière fois au début du mois. glamour pour célébrer le 64e anniversaire de Hugh Grant.

Liz, qui avait l’air positivement radieuse, laissait peu de place à l’imagination alors qu’elle mettait en valeur son ample décolleté dans une robe midi à rayures tigrées très plongeante.

Le mannequin, qui est sorti avec Hugh pendant 13 ans jusqu’à leur séparation en 2000, a enroulé un blazer noir autour de ses épaules pour se tenir au chaud avant d’ajouter une grosse paire de talons compensés dorés.

Pendant ce temps, Damian s’est également assuré de montrer beaucoup de peau en fermant un seul bouton de sa chemise blanche en soie.

Elizabeth a ensuite joué dans des films sur grand écran, notamment Austin Powers: International Man of Mystery en 1997 (photo) et Bedazzled en 2000.

Pendant ce temps, Patsy a eu une carrière tout aussi impressionnante et a joué aux côtés de Mel Gibson dans Lethal Weapon 2 en 1989, ainsi qu’EastEnders (photo) Emmerdale et Holby City.

La semaine dernière, Liz a encore une fois provoqué une tempête en offrant à ses abonnés les derniers clichés de ses récents tournages sur Instagram.

Le mannequin avait l’air sensationnel alors qu’elle mettait en valeur son ample décolleté dans un caftan étriqué à imprimé animal.

L’actrice a montré son teint radieux dans les clichés en révélant que l’emblématique Joan Collins lui avait permis de photographier sa nouvelle collection Elizabeth Hurley Beach dans sa maison.

Posant dehors dans le magnifique jardin, Liz a écrit : « Merci Joan et Percy de m’avoir permis de photographier ma nouvelle collection @elizabethhurleybeach dans votre belle maison #sttropez @joancollinsdbe. C’est mon nouveau caftan séduisant ».