Elizabeth Hurley, 57 ans, éblouit dans une robe rouge moulante du créateur incontournable de Kate Middleton: “Breathtaking”

Elizabeth Hurley sait une chose ou deux sur la façon de faire une entrée.

Jeudi, la star de “Bedazzled” a assisté à l’événement Raffaello Summer Day à Berlin, en Allemagne. Pour l’occasion, la mannequin/actrice britannique a fait tomber les mâchoires avec une robe rouge dangereusement décolletée avec une jupe en tulle ornée de bijoux.

Elle a complété son look brûlant avec une pochette réfléchissante et son maquillage signature smokey eye.

Hurley a confirmé dans son histoire Instagram que l’ensemble grésillant avait été conçu par Jenny Packham, l’une de ses designers incontournables.

La star britannique est également connue pour avoir conçu de nombreuses tenues de Kate Middleton, y compris sa robe dorée Bond pour la première sur le tapis rouge du film 007 “No Time to Die” de l’année dernière à Londres.

La femme de 57 ans s’est rendue sur Instagram vendredi et a partagé une série de ses clichés préférés de la célébration.

“Hier soir en Allemagne pour la Summer Party de @raffaello”, a-t-elle légendé le post. “Toujours agréable de voir des copines magnifiques.”

Beaucoup des 2,4 millions de followers du créateur de maillots de bain est rapidement allé à la section des commentaires et a complété Hurley.

“Lady in Red est tout simplement époustouflante”, a écrit un utilisateur.

“Une beauté sans âge toujours incroyable”, a déclaré un autre.

“La femme de nos rêves !!” un autre se vantait.

“Il y a de la magie de Benjamin Button ici @elizabethhurley1” ? un utilisateur a demandé. « Comment vieillis-tu à l’envers ? »

L’année dernière, Hurley a partagé certains de ses secrets pour rester en forme.

“Je n’ai pas mangé d’aliments transformés depuis 100 ans”, a déclaré la star au Sunday Times britannique. “Je ne mange pas de sucreries. Je bois peu d’alcool. Je ne fume pas, mais je regrette profondément de l’avoir fait une fois. J’ai appris à manger plus léger et pas si tard.”

“Je pense que l’une des choses les plus transformatrices que j’ai faites est de faire de 50% de ce que je mange de la matière végétale”, a poursuivi Hurley. “Si vous avez une tranche de pain grillé au petit-déjeuner, prenez aussi une pomme. Contrecarrez le tout avec des légumes.”

Mais la star a une faiblesse : le beurre de cacahuète.

“J’ai une cuillère, puis une autre, et j’ai vidé le pot avant que vous ne vous en rendiez compte”, a admis Hurley.

Et quand il s’agit de passer sous le couteau, Hurley a déclaré qu’elle n’était pas fan de la chirurgie plastique excessive.

“Non ! Je ne pense pas que ça te fasse paraître plus jeune, je pense que ça te donne juste l’air d’avoir du remplissage”, a-t-elle dit. “Ce n’est pas ma tasse de thé.”

Hurley a également noté que son état d’esprit est tout aussi important.

“Je suis plus immature en ce moment. Mon fils est plus mature que moi”, a-t-elle déclaré. “J’avais l’habitude d’être adulte, mais je l’ai perdu.”

Hurley a lancé une ligne de maillots de bain basée à Londres nommée Elizabeth Hurley Beach en 2005.

“J’ai décidé de m’aventurer dans les vêtements de plage non seulement parce que j’ai toujours été obsédée par les vêtements de vacances, mais aussi parce que c’est un domaine où les femmes, quelle que soit leur forme ou leur taille, peuvent soit être superbes, soit vraiment se tromper. Je voulais développer collections, qui font que les femmes se sentent fabuleuses à tout âge”, a-t-elle annoncé sur le site de l’entreprise.

En mai 2017, la star a déclaré à Closer Weekly qu’être maman l’avait inspirée à lancer la marque. Auparavant, elle avait pris une pause d’Hollywood pour se concentrer sur la maternité, mais s’est retrouvée à vouloir faire quelque chose de nouveau professionnellement.

“S’occuper de mon fils est devenu ma tâche numéro 1, et c’était une joie d’avoir quelqu’un d’autre sur qui se concentrer”, a déclaré Hurley au magazine. “J’avais 36 ans et je me souciais de moi depuis assez longtemps. J’ai arrêté de faire des films et de la télévision pendant les huit premières années de sa vie, et je ne le regrette pas un seul instant. Je l’ai toujours mis en premier.”

Au moment de lancer sa collection de maillots de bain, Hurley a ajouté : “Cela m’a permis d’être plus flexible avec mon temps et mon travail lorsque Damian était à l’école.”

Pourtant, Hurley a insisté sur le fait qu’elle était impatiente de relever de nouveaux défis à mesure que son fils grandissait.

“J’aime ma vie”, a-t-elle déclaré. “J’aime le changement et j’aime les nouvelles expériences.”