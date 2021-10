Elizabeth Holmes savait que les machines ne fonctionnaient pas, déclare l’ancien directeur du laboratoire

SAN JOSE, CALIF. — Un ancien directeur de laboratoire de Theranos a reconnu vendredi qu’il avait eu de nombreuses occasions de répondre à ses préoccupations concernant la technologie de l’entreprise avec l’ancienne PDG Elizabeth Holmes.

Adam Rosendorff a rejoint Theranos en tant que directeur de laboratoire en 2013. Il a déclaré qu’il pensait que la start-up du secteur de la santé deviendrait la prochaine Apple. Un an plus tard, Rosendorff a démissionné après être devenu mal à l’aise et préoccupé par le taux d’échec élevé de la technologie de test sanguin de l’entreprise.

Rosendorff est apparu comme le témoin le plus critique du gouvernement à ce jour. Il a déclaré que Holmes savait que les machines de laboratoire ne fonctionnaient pas comme elles l’avaient annoncé, mais a poursuivi le lancement. Lors d’un contre-interrogatoire vendredi, il a déclaré aux jurés qu’il « devenait frustré par mon incapacité à expliquer des résultats divergents » lorsqu’il a démissionné.

Il s’agissait de la quatrième semaine de procès pour Holmes, qui se bat contre 12 chefs d’accusation de fraude par fil et de complot. Les procureurs allèguent que Holmes et Balwani se sont engagés dans un stratagème de plusieurs millions de dollars sur une décennie pour frauder les investisseurs et les patients. Holmes et Balwani ont plaidé non coupables. Balwani sera jugé séparément l’année prochaine.

Un avocat de la défense de Holmes, Lance Wade, a contre-interrogé Rosendorff pendant trois jours en essayant de percer des trous dans son récit des événements alors qu’il était directeur de laboratoire. Wade a cité plusieurs courriels de médecins qui se sont plaints que leurs patients reçoivent des résultats de test inexacts et Rosendorff a mis du temps à répondre.

Dans un e-mail d’octobre 2014, un médecin a écrit au service client de Theranos pour se plaindre que son patient avait reçu un résultat de test inquiétant. Le médecin a demandé à parler avec Rosendorff.

Rosendorff a répondu qu’il appellerait. Mais Wade a souligné qu’une semaine s’était écoulée et que Rosendorff avait oublié de retourner l’appel du médecin.

« Tout le monde fait des erreurs », a déclaré Wade.

« Bien sûr, » répondit Rosendorff.

Wade a également présenté des e-mails internes entre Rosendorff, Holmes et son haut dirigeant Ramesh « Sunny » Balwani, qui montraient que les dirigeants répondaient à ses préoccupations.

Balwani a écrit un long courriel en octobre 2014 s’adressant au médecin qui s’enquérait des résultats inexacts des tests pour son patient. « Malgré tous nos efforts, il y aura des résultats inattendus », a écrit Balwani à Rosendorff et Holmes.

« Aucun laboratoire n’est parfait, n’est-ce pas ? » Wade a demandé.

« Oui, » répondit Rosendorff.

« Chaque laboratoire fait des erreurs », a déclaré Wade.

Wade a également souligné une réunion de mai 2014 entre Rosendorff et Holmes au sujet du large éventail de résultats d’hCG qu’il obtenait des tests. « Elle semblait assez calme à propos de tout cela, elle ne semblait pas partager mon niveau d’alarme », a déclaré Rosendorff.

Cependant, Wade a souligné un e-mail que Holmes a envoyé à Balwani au sujet des résultats douteux du test hCG. « Comment est-ce arrivé? » Holmes a demandé.

Rosendorff était une source principale pour l’ancien journaliste du Wall Street Journal John Carreyrou, selon un témoignage antérieur au procès. Carreyrou a éclaté le scandale Theranos, révélant des problèmes de précision majeurs avec la société en 2015.

Dans un dossier judiciaire vendredi, l’avocat de Carreyrou a fait valoir qu’il ne devrait pas être exclu d’assister au procès. Carreyrou apparaît sur la liste des témoins de Holmes mais n’a pas été cité à comparaître. Il est généralement interdit aux témoins d’entendre les témoignages d’autres témoins dans l’affaire.