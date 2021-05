Elizabeth Holmes réapparaît au tribunal alors que les avocats se séparent

L’audience, qui a duré plus de sept heures, a vu les deux parties s’affronter sur des motions critiques qui détermineront les preuves entendues par le jury, y compris comment la culture de la Silicon Valley aurait pu influencer le comportement de Holmes en tant que PDG de Theranos. La société a fermé ses portes en 2018 après qu’une enquête du Wall Street Journal a révélé une technologie non prouvée et des pratiques commerciales douteuses.

Les avocats de Holmes affirment que les procureurs ont construit une vaste affaire sur la base de preuves anecdotiques. La technologie Theranos a réalisé entre sept et dix millions de tests sur deux ans. Amy Saharia, une avocate de Holmes, a déclaré que le procès « va être un gâchis tentaculaire de preuves non pertinentes et préjudiciables ».

Elle a ajouté: « Nous sommes tous devenus très familiers avec les tests cette année. Les tests impliquent de nombreuses variables différentes. Ce que le gouvernement propose est sans fondement scientifique, il doit établir que la technologie Theranos était responsable de résultats erronés. Ce n’est pas parce que cela s’est produit. c’était à cause de la technologie Theranos. «

Les questions n’étaient que quelques-unes des plus de deux douzaines de requêtes sur lesquelles le juge devrait statuer cette semaine.

L’une est une motion de Holmes pour bloquer les preuves de sa richesse, de ses dépenses et de son style de vie du jury. Les procureurs allèguent que « le désir de Holmes de conserver sa richesse et son statut a créé un motif puissant » pour continuer et dissimuler sa fraude. Holmes était autrefois considérée comme la plus jeune femme milliardaire, avec une valeur nette estimée à 4,5 milliards de dollars.

Un ancien cadre de Theranos qui était proche de Holmes a déclaré à CNBC: « Je ne pense pas qu’Elizabeth considérait qu’il y avait de la lumière entre elle et l’entreprise. Elle se considérait comme l’entreprise. » Cette personne a demandé à ne pas être nommée par crainte de compromettre les possibilités d’emploi futures.

Holmes, autrefois un chouchou des médias qui a fait le tour des chaînes de télévision et des magazines, est resté silencieux depuis qu’il a été accusé de neuf chefs de fraude par fil et de deux chefs de complot en vue de commettre une fraude par fil. L’ancienne cadre a déclaré à CNBC qu’elle était « une personne naturellement optimiste ».

« Il y avait une telle mythologie construite autour d’elle. Et je pense que dans une certaine mesure, elle l’a reconnu et l’a embrassée. »

« Quiconque y a prêté attention n’a vraiment entendu que des choses négatives à son sujet », a déclaré Danny Cevallos, analyste juridique de NBC News. « Sa chute de grâce a été spectaculaire. Il y aura beaucoup de jurés qui ont probablement entendu parler de Holmes et ce n’est probablement pas bon. »

La sélection du jury est prévue pour le 31 août.

« Elle a son cœur [of] des partisans, une petite, mais des partisans qui, jusqu’à leur dernier jour, disent qu’elle a été injustement décrite et maltraitée », a déclaré l’ancien cadre de Theranos.