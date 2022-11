Elizabeth Holmes est condamnée à plus de 11 ans pour fraude

SAN JOSE, Californie – Elizabeth Holmes, la fondatrice de la start-up de tests sanguins Theranos, a été condamnée vendredi à plus de 11 ans de prison pour avoir fraudé des investisseurs sur la technologie et les relations commerciales de son entreprise.

La phrase a couronné une saga de plusieurs années qui a captivé le public et déclenché des débats sur la culture de battage médiatique et d’exagération de la Silicon Valley. Mme Holmes, qui a levé 945 millions de dollars pour Theranos et a promis que la start-up révolutionnerait les soins de santé avec des tests ne nécessitant que quelques gouttes de sang, a été reconnue coupable en janvier de quatre chefs d’accusation de fraude électronique pour avoir trompé les investisseurs avec ces allégations, qui s’est avéré faux.

Le juge Edward J. Davila du tribunal de district américain du district nord de Californie a condamné Mme Holmes à 135 mois de prison, soit un peu plus de 11 ans. Mme Holmes, 38 ans, qui envisage de faire appel du verdict, doit se présenter en prison le 27 avril 2023.

Les directives fédérales en matière de condamnation pour fraude électronique de la taille pour laquelle Mme Holmes a été reconnue coupable recommandent 20 ans de prison. Les avocats de Mme Holmes avaient demandé 18 mois d’assignation à résidence, tandis que les procureurs réclamaient 15 ans et 804 millions de dollars de dédommagement pour 29 investisseurs.