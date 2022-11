Elizabeth Holmes enceinte de son deuxième enfant alors qu’elle se prépare pour la prison – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Peter DaSilva/EPA-EFE/Shutterstock

Elisabeth Holmes peut se retrouver à accueillir son deuxième enfant tout en purgeant une peine derrière les barreaux. La fondatrice de Theranos, qui a été condamnée à une peine de 11 ans de prison pour des accusations de fraude le vendredi 18 novembre, est enceinte, selon des documents judiciaires obtenus par Le New York Times. Après avoir été condamnée en janvier pour avoir fraudé des investisseurs avec sa startup de tests sanguins, Holmes est tombée enceinte, selon le point de vente.

Plus à propos Nouvelles des célébrités

En juillet 2021, avant le début de son procès pénal, Holmes a accueilli son premier enfant, un bébé nommé William Holmes Evansavec son partenaire Billy Evansselon ABC Nouvelles. La grossesse n’a été rendue publique qu’après que son équipe juridique a demandé que la date de son procès soit déplacée afin de tenir compte de la naissance imminente. La date avait déjà été reprogrammée trois fois en raison de la pandémie.

Alors qu’elle portait son deuxième bébé, Holmes a également été condamnée à une amende de 250 000 $ et condamnée à dédommager chacune de ses quatre accusations d’avoir fraudé des investisseurs lors de sa condamnation vendredi. La décrocheuse de l’Université de Stanford, qui a fondé Theranos en 2003 et l’a transformée en une entreprise de 9 millions de dollars, purgera également 3 ans sous surveillance après sa libération.

La fin de Theranos a commencé en octobre 2015 après que les rapports du Wall Street Journal aient mis en doute les affirmations de la société selon lesquelles leur nouvelle technologie pourrait tester le sang plus efficacement que les pratiques standard. En réalité, la société s’appuyait sur les machines de test de laboratoire traditionnelles d’autres sociétés et sur les prélèvements sanguins typiques pour effectuer bon nombre de ses tests. Une enquête de la Securities and Exchange Commission a suivi et a conduit à plusieurs accusations de fraude fédérale contre Holmes et son ancien petit ami, le président et chef de la direction de Theranos. Ensoleillé Balwani, en juin 2018. Balwani a été reconnu coupable de 12 chefs d’accusation lors d’un procès distinct et devrait être condamné en décembre.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Au milieu de toute la controverse entourant Theranos, y compris un acte d’accusation en 2018, Elizabeth s’est fiancée et mariée à l’héritier d’Evans Hotels William “Billy” Evans en 2019. Le couple s’était rencontré lors d’une fête dans la Silicon Valley en 2017, selon Le New York Post.