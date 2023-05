Elizabeth Holmes doit se présenter en prison mardi

La PDG disgraciée de Theranos, Elizabeth Holmes, devrait se présenter en prison mardi pour commencer sa peine de plus de 11 ans pour avoir fraudé des investisseurs sur les capacités de la technologie de test sanguin de son entreprise.

Le juge de district américain Edward Davila a ordonné à Holmes de se rendre au plus tard à 14 heures, heure locale, mardi dans un établissement à sécurité minimale de Bryan, au Texas, dans une décision rendue plus tôt ce mois-ci. La décision a été rendue un jour après qu’une cour d’appel a rejeté l’offre de Holmes de rester en dehors de la prison pendant qu’elle fait appel de sa condamnation.

Holmes, 39 ans, a deux jeunes enfants avec son partenaire actuel, William « Billy » Evans. Son deuxième enfant est né plus tôt cette année après sa condamnation en novembre 2022.

Un jury fédéral à San Jose, en Californie, a condamné Holmes pour quatre chefs d’accusation d’avoir fraudé des investisseurs dans Theranos, la société qu’elle a abandonnée de l’Université de Stanford pour fonder en 2003. Dans une autre décision ce mois-ci, Davila a ordonné à Holmes et à l’ancien cadre de Theranos Ramesh « Sunny » Balwani paie 452 millions de dollars en dédommagement aux victimes.

Balwani et Holmes, anciens partenaires amoureux, ont dirigé Theranos lors de son ascension fulgurante. À son apogée, Theranos était évalué à plus de 9 milliards de dollars et attirait des bailleurs de fonds allant de la famille DeVos au magnat de l’information Rupert Murdoch. C’est l’une des publications de Murdoch, The Wall Street Journal, qui a signalé pour la première fois des irrégularités avec les machines de test sanguin prétendument révolutionnaires de Theranos.

Balwani a été condamné pour 12 comptes de fraude électronique et de complot en vue de commettre une fraude électronique. Il purge sa peine de près de 13 ans dans une prison du sud de la Californie.

La saga de Holmes a commencé lorsqu’elle rêvait d’effectuer des centaines de tests de laboratoire avec juste une piqûre de sang au doigt. L’idée était de rendre les tests sanguins moins chers, plus pratiques et accessibles aux consommateurs, mais la technologie de Theranos s’est finalement avérée défectueuse et peu fiable.

Les patients ont reçu des résultats de test inexacts concernant des conditions telles que le VIH, le cancer et les fausses couches. Dans les plaidoiries finales du procès de Holmes, les procureurs ont fait valoir qu’elle avait « choisi la fraude » plutôt que « l’échec ».