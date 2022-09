Elizabeth Holmes, ancienne PDG de Theranos en disgrâce, demande un nouveau procès

Huit mois après sa condamnation pour fraude liée à sa direction de la start-up de tests sanguins Theranos, Elisabeth Holmes a demandé une remise en état.

L’ancien PDG en disgrâce a demandé à un juge fédéral de Californie un nouveau procès, affirmant qu’un témoin clé de l’accusation était venu la voir et avait exprimé ses regrets. Un nouveau document déposé auprès du tribunal de district américain du district nord de la Californie raconte que l’ancien directeur du laboratoire Theranos, Adam Rosendorff, est venu chez Holmes à l’improviste le 8 août et a déclaré “qu’il se sent coupable” pour le rôle qu’il a joué dans la condamnation de Holmes, Le journal de Wall Street rapporté mardi.

Le nouveau dossier affirme que Rosendorff a parlé avec le partenaire de Holmes, Billy Evans, qui a répondu à la porte et lui a dit qu’il estimait que ses déclarations à la barre étaient déformées et exagérées par les procureurs dans US v. Holmes.

Holmes a initialement fait face à 12 chefs d’accusation de fraude et de complot. Elle a été reconnue coupable de quatre des chefs d’accusation liés au fait d’avoir menti aux investisseurs au sujet de la technologie de Theranos qui, selon elle, révolutionnerait l’industrie des tests sanguins.

Au cours du procès, Rosendorff a été interrogé pendant plusieurs jours par des avocats du gouvernement fédéral et de Holmes sur les inquiétudes qu’il avait quant à l’efficacité de la technologie de l’entreprise alors qu’il travaillait pour Theranos. Il a témoigné qu’il avait fait part de ses préoccupations directement à Holmes à l’époque.

Rosendorff n’a pas pu être joint pour commenter et a refusé de commenter le Journal.

Le tribunal n’a pas encore répondu à la demande de Holmes.

La condamnation de Holmes en janvier a été suivie de la condamnation pour fraude de son ancien partenaire commercial et amoureux Ramesh “Sunny” Balwani en juillet dans un procès séparé.

Une audience de détermination de la peine pour Holmes est prévue pour le 17 octobre. Elle risque jusqu’à 80 ans de prison.