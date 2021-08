Elizabeth Holmes accouche à l’approche du procès pour fraude de Theranos

La fondatrice de Theranos, Elizabeth Holmes, dont la grossesse a retardé le début de son prochain procès pour fraude, a donné naissance à un bébé.

Les dossiers déposés auprès du bureau de l’enregistreur du comté de San Mateo, obtenus par CNBC jeudi, révèlent que Holmes et son partenaire, Billy Evans, ont eu un bébé le 10 juillet à l’hôpital Sequoia de Redwood City, en Californie.

L’un des avocats de Holmes, Amy Saharia, a refusé de commenter la nouvelle.

Le procès devait initialement commencer en juillet, mais a été repoussé au 31 août en raison de sa grossesse. Holmes fait face à neuf chefs de fraude par fil et à deux chefs de complot en vue de commettre une fraude par fil. Les procureurs allèguent que Holmes a trompé les investisseurs, les patients et les médecins au sujet de la technologie de test sanguin de son entreprise. Elle a plaidé non coupable.

La nouvelle de la grossesse de Holmes a soulevé des questions sur la façon dont cela affecterait son procès.

« Être une nouvelle mère ne peut qu’aider à obtenir sa sympathie des jurés », a déclaré l’analyste juridique de NBC News, Danny Cevallos. « Si elle est reconnue coupable, même si ses directives de détermination de la peine appellent à l’incarcération, ses avocats placeront sa maternité au premier plan devant le juge. »

Dans une interview avec CNBC le mois dernier, John Carreyrou, l’ancien journaliste du Wall Street Journal qui a éclaté le scandale Theranos, a déclaré qu’il avait parlé à des personnes liées à l’affaire et que certains « pensent qu’elle planifiait sa grossesse afin de se montrer pendant le procès pour obtenir les sympathies du jury.

« Si Elizabeth est condamnée et que l’affaire est portée devant le juge pour la condamnation, s’il l’envoie en prison pendant longtemps, il priverait l’enfant de sa mère pendant de nombreuses années », a déclaré Carreyrou. « Et c’est une décision lourde à prendre. »

Ce n’est pas la seule nouvelle pour la famille Holmes. Son frère Christian, qui a également travaillé à Theranos, et sa femme attendent un enfant en septembre, selon le registre en ligne du couple.