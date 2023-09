Elizabeth Gutiérrez surprend avec un message émotionnel pour William Levy | Divertissement | L’impression des États-Unis

Beaucoup ont sûrement été surpris par la démonstration d’amour qu’Elizabeth Gutiérrez a donnée à William Levy, son ex-partenaire depuis un an et le père de ses deux enfants.

Et la célèbre femme a partagé un message à travers ses histoires Instagram pour le célèbre acteur cubain concernant un grand et important jour de sa carrière professionnelle. Au-delà du fait qu’ils ne partagent actuellement pas de couple, tout l’amour et l’affection restent présents après tant d’années de vie commune.

«Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Toujours fier de toi et de tes réalisations », » était le message de Gutiérrez accompagné d’une photo sur laquelle elle apparaît en train de serrer dans ses bras l’homme dont elle s’est séparée au début de l’année 2022.

Ce message d’amour et de soutien intervient quelques jours après la première de « Vuelve a mí », le feuilleton dont il est le protagoniste aux côtés de Samadhi Zendejas. et qui sera présenté en première le 9 octobre sur les écrans Telemundo.

Levy a parfois été liée à Zendejas, car ils affirment que la relation de travail a viré au romantique et à Gutiérrez, à l’époque, les internautes lui ont tout dit sur l’homme qui l’a accompagnée pendant tant d’années de sa vie.

«Elizabeth, je prie Dieu pour que la tempête passe, qu’il vous éclaire, vous et William, pour prendre les meilleures décisions. Vos enfants sont à un âge où une situation difficile comme celle qu’ils vivent actuellement n’affecte pas leur vie future, ils peuvent désormais avoir l’air calmes, Mais c’est dans le futur que les effets dont ils souffrent actuellement apparaîtront. Que Dieu vous éclaire et vous bénisse toujours », lui ont-ils dit.

Continue de lire: