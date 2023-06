Elizabeth Gilbert, auteure de Mange, prie, aime, retarde le nouveau roman se déroulant en Russie après les critiques des Ukrainiens | Actualités Ents & Arts

L’auteur du roman à succès Mange, prie, aime a annoncé qu’elle retardait la publication de son dernier livre suite aux critiques des lecteurs ukrainiens alors qu’il se déroule en Russie.

Elizabeth Gilbert a annoncé les détails de The Snow Forest, basé sur la découverte d’une famille vivant complètement isolée dans le désert sibérien en 1978, plus tôt en juin, avec une publication prévue pour février 2024.

Cette décision a été critiquée comme « sourde » par certains de ses millions d’abonnés sur Instagram, tandis que d’autres ont noté que la date de sortie coïnciderait avec le deuxième anniversaire de Russiel’invasion de Ukraine.

Gilbert a maintenant annoncé une « correction de cap » après avoir reçu « une énorme » réaction des lecteurs ukrainiens, disant que ce n’est « pas le moment » de publier l’histoire.

Dans une déclaration vidéo partagée sur les réseaux sociaux, l’auteur américain a déclaré: « Au cours de ce week-end, j’ai reçu une énorme et massive vague de réactions et de réponses de mes lecteurs ukrainiens, exprimant colère, chagrin, déception et douleur face au fait que je choisirais de sortir un livre dans le monde en ce moment – n’importe quel livre, quel que soit son sujet – qui se déroule en Russie. »

Gilbert a dit aux fans qu’elle respectait tous les messages qui lui étaient envoyés.

« En conséquence, je fais une correction de cap et je retire le livre de son calendrier de publication », a-t-elle déclaré.

« Ce n’est pas le moment de publier ce livre, et je ne veux pas ajouter de mal à un groupe de personnes qui ont déjà subi et qui continuent de subir des préjudices graves et extrêmes. »

L’auteur, dont les mémoires de 2006 Eat, Pray, Love ont été transformés en film à succès de 2010 mettant en vedette Julia Roberta déclaré qu’elle avait décidé de travailler sur d’autres projets de livres à la place.

Elle n’a pas dit si ou quand elle pourrait sortir The Snow Forest à une date ultérieure.