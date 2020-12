Des erreurs se produisent.

Le lundi 14 décembre, l’épisode de Sous le pont, Elizabeth Frankini s’est retrouvée dans l’eau chaude après avoir causé une erreur de lessive toxique. Cependant, dans une discussion exclusive avec E! News, la seconde hôtesse a refusé de laisser l’accident définir son éthique de travail.

Selon la personnalité de Bravo, son esprit était ailleurs car elle luttait contre la tension persistante entre elle et l’hôtesse en chef. Francesca Rubi.

«J’ai été honnêtement distrait par… la façon dont Francesca m’a répondu,» expliqua Elizabeth. « Je commençais vraiment à ressentir beaucoup d’animosité condescendante de sa part. »

Tandis qu’Elizabeth continuait, elle a souligné qu’elle utilisait «l’eau de Javel et le savon comme [she has] fait dans [her] quatre ans et demi d’expérience sur les bateaux. «

«Malheureusement, je ne savais pas que c’était si toxique et je me sens si mal à ce sujet», a-t-elle poursuivi. « Tu sais, je me sens vraiment mal, surtout parce que Francesca a dit: ‘Emmène-le dehors.' »

Alors qu’Elizabeth a reconnu qu’elle «n’avait pas tenu compte» des conseils de Francesca, elle a clairement indiqué que ce n’était pas intentionnel.