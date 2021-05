Elizabeth City va peindre BLACK LIVES MATTER devant le département du shérif après la mort d’Andrew Brown Jr – The Right Scoop

Le conseil municipal d’Elizabeth City a voté pour l’embauche d’un peintre pour peindre le message « LA VIE NOIRE EST IMPORTANTE » dans la rue devant le département du shérif à la suite de la mort d’Andrew Brown Jr, qui a été abattu par la police alors qu’il tentait de les écraser avec cette voiture.

Mon renard 8 – Elizabeth City embauchera un artiste pour peindre les mots «Black Lives Matter» dans la rue qui passe devant le bâtiment de la sécurité publique du comté de Pasquotank. Le conseil municipal d’Elizabeth a voté 5-1 lundi soir pour aller de l’avant avec l’idée présentée par le conseiller municipal Darius Horton, qui a déclaré que la ville devait envoyer un message à ceux qui étaient toujours bouleversés par le meurtre d’Andrew Brown Jr.par les adjoints du shérif du comté en avril. 21. La semaine dernière, le procureur de district Andrew Womble a annoncé qu’il ne porterait pas d’accusations criminelles contre les trois députés qui ont confronté Brown dans le but de purger un mandat d’arrêt pour trafic de drogue. Womble a déclaré que son opinion était que l’utilisation de la force meurtrière était justifiée, car Brown était une menace lorsqu’il conduisait sa voiture en direction d’agents. Les manifestants ne sont pas d’accord et ont qualifié la mort de Brown de meurtre. Ils ont demandé, avec la famille, que les autorités fédérales interviennent. Les manifestations nocturnes dans les rues de la ville se sont poursuivies, les manifestants appelant à la justice.

C’est ridicule. Brown aurait pu sortir de sa voiture et se conformer aux demandes des agents. Tout aurait été bien et il aurait vécu pour voir un autre jour. Mais pour une raison quelconque, il a essayé d’utiliser sa voiture pour écraser les agents alors qu’il tentait de fuir et cela s’est avéré être une erreur fatale.

Cependant, parce que les agents se sont défendus et ont tiré sur Brown, maintenant les schmucks qui dirigent Elizabeth City jugent le département du shérif avec cette merde BLM, comme si l’officier avait fait quelque chose de mal.

Vous savez, ce n’est pas New York. Je m’attends vraiment (et j’espère) que cet artiste repeindra le graffiti de rue BLM plusieurs fois à l’avenir.