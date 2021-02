L’épouse d’Armie Hammer a semblé aborder la controverse entourant l’acteur, qui a abandonné un film après que des messages explicites qu’il aurait envoyés aux femmes aient été divulgués en ligne.

La personnalité de la télévision Elizabeth Chambers a épousé la star en 2010 et le couple a deux enfants, mais a annoncé leur séparation en juillet 2020.

En janvier, Marteau, 34 ans, a commencé à suivre les tendances Twitter après des allégations ont été faites sur les réseaux sociaux. Il avait précédemment nié les allégations dans une déclaration parue dans le New York Times, Deadline and Variety.

Hammer a abandonné un prochain film avec Jennifer Lopez. Pic: AP



Mieux connu pour des films comme Call Me By Your Name et The Social Network, l’acteur a abandonné la prochaine comédie d’action Shotgun Wedding avec Jennifer Lopez, et dans la déclaration décrit les allégations comme des « attaques en ligne vicieuses et fausses ».

Lundi, Chambers, 38 ans, a semblé répondre aux allégations dans un message sur Instagram, posté à côté d’une image d’une plage.

«Pendant des semaines, j’essaie de traiter tout ce qui s’est passé», écrit-elle. « Je suis choqué, navré et dévasté. Le chagrin mis à part, j’écoute et je continuerai à m’écouter et à m’éduquer sur ces questions délicates. Je n’avais pas réalisé à quel point je ne savais pas.

«Je soutiens toute victime d’agression ou de maltraitance et j’exhorte toute personne qui a vécu cette douleur à chercher l’aide dont elle a besoin pour guérir.

La personnalité de la télévision a poursuivi en disant qu’elle ne ferait pas plus de commentaires et que «sa seule concentration et son attention continueront d’être sur nos enfants, sur mon travail et sur la guérison pendant cette période incroyablement difficile».

Elle a terminé en disant: « Merci pour tout l’amour et le soutien, et merci d’avance pour votre gentillesse, votre respect et votre considération pour nos enfants et moi alors que nous trouvons des moyens d’aller de l’avant. »

Hammer a récemment joué aux côtés de Lily James dans une adaptation de Rebecca. Pic: Kerry Brown / Netflix



Des stars comme Selma Blair et Busy Philipps faisaient partie des plus de 30 000 personnes qui ont répondu au message avec des likes ou des commentaires, Blair disant: « Pensant à vous ».

Hammer a joué les jumeaux Winklevoss dans The Social Network en face Justin Timberlake et Jesse Eisenberg, et a joué aux côtés de Timothee Chalamet dans le drame acclamé Call Me By Your Name.

Plus récemment, il a joué dans un Netflix adaptation de Rebecca avec l’actrice britannique Lily James.

Sky News a contacté les représentants de Hammer pour commentaires.