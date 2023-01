Elizabeth Chambers dit que les enfants ne connaissent pas le nouveau petit ami, ils sont toujours en train de “traiter” le divorce d’Armie Hammer

Elizabeth Chambers a déclaré que ses deux jeunes enfants ne savaient rien pour son nouveau petit ami parce qu’elle essayait de les “protéger” contre tout “traumatisme” alors qu’ils étaient encore en train de divorcer de leur père Armie Hammer.

“Ils ne savent pas que c’est mon petit ami”, a-t-elle écrit à un fan lors d’une séance de questions-réponses sur sa story Instagram. “Au cours des deux dernières années et demie, ma principale et unique priorité a été d’atténuer les traumatismes et de protéger mes enfants à tout prix.”

Elle a ajouté qu’elle ne pensait pas qu’il soit “utile, productif ou nécessaire” d’introduire une nouvelle relation avec des enfants qui “traitent encore émotionnellement le divorce”, mais a noté : “chacun son propre”. Chambers sort actuellement avec le thérapeute de bien-être Ricardas Kazinec.

Chambers a demandé le divorce à la suite d’allégations d’abus, de viol et de fantaisie cannibale contre Hammer. Il a nié les allégations. Le couple était marié depuis 10 ans.

L’ancien couple partage Harper, 8 ans, et Ford, 6 ans.

Chambers vit avec ses enfants aux îles Caïmans depuis qu’elle a demandé le divorce, mais elle est coparentale avec Hammer.

“Nous nous engageons pleinement et entièrement envers nos enfants et à être ensemble autant que possible de manière non romantique pour nos enfants. Les enfants ont besoin de leur mère, les enfants ont besoin de leur père. Donc, il n’y a rien que nous ne ferons pas, ” a-t-elle dit à E! Nouvelles en septembre.

Elle a également dit qu’elle est dans un “relation engagée” avec Kazinec, mais n’est pas pressé de devenir plus sérieux.

“Je vis juste dans l’instant et je suis heureuse”, avait-elle déclaré à l’époque. “Mes amis et moi plaisantons toujours, ‘Le juteux-juteux est le meilleur.’ Je ne suis pas pressé de traverser le juteux-juteux. Nous n’avons pas besoin de trop réfléchir à quoi que ce soit. Quoi qu’il arrive, c’est beau.”