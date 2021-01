Elizabeth Chambers pèse sur le drame récent entourant l’ex Armie Hammerscandale des médias sociaux.

Le Hollywood Reporter a rapporté le jeudi 28 janvier que Appelez-moi par votre nom réalisateur Luca Guadagnino et étoile Timothée Chalamet sont en pourparlers pour se réunir pour une adaptation cinématographique du Camille DeAngelis roman Les os et tout. Le projet raconte l’histoire d’une femme partant à la recherche de son père dans l’espoir d’apprendre pourquoi elle a le désir d’assassiner et de manger les gens qui lui témoignent de l’affection. THR n’a pas indiqué si Armie, qui a joué dans Appelez-moi par votre nom, est impliqué dans le projet.

Dans un post Instagram partagé par Just Jared, le projet est décrit comme un « film d’histoire d’amour cannibale », qui a apparemment attiré l’attention de l’ex-épouse d’Armie.

« Non. Des mots. », Écrivit succinctement Elizabeth. Le commentaire avait rapidement amassé plus de 1700 likes et 130 réponses.

Elizabeth n’a pas apporté de précisions supplémentaires sur sa remarque, mais il s’agit probablement d’une référence au récent tollé entourant une collection de messages directs prétendument envoyés par Armie qui sont devenus viraux plus tôt ce mois-ci. Les messages présumés comprenaient des récits d’actes sexuels et d’autres fantasmes explicites.