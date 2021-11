Elizabeth Berkley révèle que « sauvé par l’hommage à Dustin Diamond de Bell rend hommage à son « génie comique »

La saison 2 de « Saved By The Bell » rendra hommage à Dustin Diamond. HL a parlé EXCLUSIVEMENT avec Elizabeth Berkley Lauren d’honorer Dustin et Screech, ainsi que de la vie de Jessie Spano au milieu du divorce.

Sauvé par le gong revient pour la saison 2 le 24 novembre et honorera l’acteur original Diamant de poussière, qui a joué Screech. Elizabeth Berkley Lauren parlé EXCLUSIVEMENT avec HollywoodLa Vie à propos de rendre hommage à Dustin, qui est malheureusement décédé en février 2021 après une bataille contre le cancer.

« C’était dévastateur d’avoir perdu Dustin », a déclaré Elizabeth HollywoodLa Vie lors de la conférence de presse de l’émission. «Il était un tel génie comique et a évidemment créé ce personnage emblématique Screech que, je veux dire, personne d’autre n’aurait pu le faire comme il l’a fait. C’est une vraie perte pour évidemment sa famille et ses chers amis. Et pour nous, on avait espéré pouvoir dans la saison 2… Notre producteur Franco E. Bario lui avait parlé de trouver un moyen de l’impliquer dans la saison 2, c’est donc dommage que nous n’ayons pas pu le faire. Pour ce qui est de l’honorer et de son énorme contribution à la série de manière créative et à sa belle vie, nos scénaristes l’ont traité avec délicatesse et grâce. J’espère que les fans seront satisfaits de la façon dont cela a été géré. Nous y avons mis beaucoup de réflexion et d’attention. C’était sensible, et nous voulions nous assurer que c’était bien fait. Je pense que nous l’avons vraiment honoré d’une manière qu’il méritait.

Alouette Voorhies’ Lisa Turtle a été vue brièvement au cours de la première saison et elle reviendra dans la saison 2. Elizabeth s’est réjouie du retour d’Alouette sur le plateau et de la réunion de l’équipe originale de Bayside.

« Avoir Lark de retour sur le plateau, c’était comme être de retour à la maison », a déclaré Elizabeth. « Nous avons toujours gardé cette belle connexion entre nous. Nous avions une belle et douce connexion quand nous étions enfants. Je veux dire, nous étions vraiment des enfants. Nous avions 15 ans lorsque nous avons obtenu nos premiers rôles dans la série. Nous avons traversé tellement de choses dans la vie. Tout comme après le lycée, vous restez en contact avec certaines personnes et d’autres empruntent un chemin différent, puis vous revenez ensemble, mais il y a cette incroyable expérience partagée que nous avons eue qui était si douce et innocente pour l’époque. Je viens de voir Lark de retour sur le plateau, j’avais l’impression que le temps ne s’était pas écoulé. Elle est Lisa Tortue. Elle apporte son beau cœur géant scintillant à son travail. Elle a une si forte éthique de travail. Vraiment, c’était la chose la plus naturelle.

Dans la saison 2, Jessie sera en train de divorcer de son mari, Renee. Elizabeth a expliqué que Jessie serait un peu en désordre à cause de tout le chaos de la rupture.

« Maintenant, Jessie Spano au début de la saison est un peu désemparée », a déclaré Elizabeth. « Pour ceux d’entre vous qui ont regardé la première saison, vous savez que sa vie est un peu en désordre. Bien qu’elle soit une mère formidable et qu’elle essaie de tout garder ensemble avec son mari pendant 20 ans, elle essaie maintenant de recoller les morceaux et de retrouver un sens de soi. C’est très amusant pour moi personnellement de jouer un personnage qui est un peu en désordre et surtout un personnage qui est connu pour être perfectionniste et qui a tout ensemble. Il y a beaucoup de comédie. Il est évident qu’elle a le cœur brisé, mais c’est aussi une excellente occasion de rire parce que l’humour guérit.

Puisque Jessie est maintenant célibataire, qu’est-ce que cela signifie pour Jessie et Slater ? Elizabeth a taquiné: « Écoutez, Jessie et Slater ont une connexion depuis comme vous le savez 30 ans et il y a des gens dans votre vie où il y a encore une petite étincelle, donc c’est un peu le vouloir-ils-ne-le-veront pas-ils. Bien sûr, Slater n’est pas un briseur de ménage, et Mario [Lopez] est très clair pour que cela soit clair. Mais Jessie est maintenant libre de sortir avec qui elle veut. Est-elle prête est la question? Qui sera-ce est la question? Il y a beaucoup de questions. »