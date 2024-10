Elizabeth Banks compte jouer des rôles principaux après des années en tant que « Comic Relief »

Après 25 ans sur grand écran, Elizabeth Banks est depuis longtemps prête pour son gros plan.

La nominée 3 fois aux Emmy Awards a récemment réfléchi à la « seconde vie » de sa carrière à l’écran et à la façon dont elle est passée du statut de « soulagement comique » à celui de femme principale dans son nouveau drame médical. Une erreurqui a fait ses débuts dans les salles américaines le mois dernier.

« Ce n’est vraiment que dans ma seconde vie d’actrice ici que j’ai commencé à jouer le rôle principal », a-t-elle expliqué à Personnes. « C’est parce que j’ai longtemps été une grande ingénue. J’ai joué la dame dans de nombreux films devant de grands hommes de premier plan. Et puis j’ai eu des petits rôles dans des films énormes comme Les jeux de la faim et Pitch parfaitmais jamais vraiment ce film DC ou Marvel.

Banks a noté : « On me donne souvent plus de parties comiques en relief. Donc, avoir cette offre m’a donné l’impression, wow, je vais être dans chaque scène de ce film, jouer un personnage qui fait très bien son travail, c’est très sérieux.

Basé sur le roman 2019 de Carl Shuker, Une erreur plonge dans les conséquences périlleuses d’une décision médicale d’une fraction de seconde de la chirurgienne Beth Taylor (Banks), déployant une exploration passionnante des effets d’entraînement fatals déclenchés par une seule erreur humaine.

Elizabeth Banks dans Une erreur. Nicola Dove/Carquois

Tout en faisant la promotion de son précédent rôle principal dans Soins de la peauLes banques se sont ouvertes à Deadline sur la pression exercée pour rester pertinentes dans l’industrie. « J’ai l’impression qu’en tant que personne d’âge moyen qui travaille à Hollywood, j’ai déjà l’impression de ne pas savoir quelle sera la prochaine grande chose, ce que sera l’IA, ou qui a maintenant été introduite dans tout le monde. notre lexique », a-t-elle déclaré. « Je pense que tout le monde s’inquiète de rester pertinent. »

Banks a déjà servi des performances de soutien dans Été américain chaud et humide (2001), Homme araignée (2002), Attrape-moi si tu peux (2002), La Vierge de 40 ans (2005), Les jeux de la faim (2012), Pitch parfait (2012), Power Rangers (2017) et Les anges de Charlie (2019).