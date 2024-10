Elizabeth Avedon parle à Sandra Chen Weinstein

Sandra Chen Weinsteinla superbe nouvelle monographie de, Transcender : la liberté d’aimer, fait avancer la conversation dans la vie de la communauté LGBTQ+. Profonds, brillants et perspicaces, les extraordinaires portraits en couleur de Chen Weinstein sont accompagnés d’entretiens francs, notamment avec son propre enfant qui s’est récemment révélé comme queer, trans et non binaire, capturant à la fois la complexité de l’identité et fournissant un miroir de l’identité. les temps.

À travers une série de photographies de vingt-sept histoires familiales et individuelles, le cœur du livre se concentre sur le récit très personnel de Sandra sur son enfant, Lee, qui s’est révélé non binaire à 28 ans. Inspiré par l’histoire de son propre enfant. courage, elle a embrassé « l’identité de Lee et a créé un portfolio de photographies pour lutter contre l’intolérance d’une société préjugée.

Sandra Chen Weinstein est une photographe documentaire taïwanaise américaine primée. Elle a été nominée pour le prix du philanthrope humanitaire pour Prix ​​Pictet « Humain. » Son travail a été exposé aux Rencontres d’Arles, à la Phillips Collection, au Washington County Museum of Fine Arts, à l’Aperture Gallery, etc. Ayant suivi son travail au cours de la dernière décennie, je lui ai récemment parlé de sa première monographie, Transcender (publié par The New Press, 2024), alors qu’elle partage son temps entre la Virginie et la Californie.

+ + +

Elizabeth Avedon : Comment s’est déroulée votre sérieTranscender: Liberté aimer» origine de votre longue carrière de photographe de la communauté LGBTQ, en particulier de la communauté trans ?

Sandra Chen Weinstein : Mon enfant adulte s’est récemment révélé comme queer, transgenre et non binaire à 28 ans. J’ai été surpris, mais il m’a fallu peu de temps pour comprendre qui il est. Je suis là pour mon enfant dans la transition délicate de l’identité, de la complexité psychologique, de la dépression, du défi et de la discrimination. Je les soutiens et j’espère que notre exemple aidera les autres.

Il ne m’était pas venu à l’esprit que l’œuvre deviendrait un projet de livre jusqu’à la sortie de Lee en 2016. J’avais documenté Pride quelques années auparavant. Mon enfant m’a rappelé cette histoire et c’était une histoire très importante et personnelle à raconter du point de vue d’une mère. Cela m’a permis de mieux comprendre les luttes des membres de ces communautés. Je dois réfléchir davantage avant de parler, en particulier en utilisant les pronoms préférés d’une personne et en m’adressant aux personnes de la communauté LGBTQ avec sensibilité à leur point de vue émotionnel. Je choisis également de m’habiller de manière plus neutre.

EA : Qu’est-ce qui a commencé votre lien personnel avec la communauté LGBTQ ?

SCW : Lorsque je suis rentré aux États-Unis après avoir travaillé à l’ambassade américaine et que j’ai quitté l’Asie pour m’installer à San Francisco à la fin des années 1990, j’avais des amis proches qui faisaient partie de la communauté gay. Grâce à mes amis de la communauté LGBTQ, j’apprenais comment parler d’amour et de foi, et nous sommes devenus une famille.

Les portraits intimes de « Transcender : la liberté d’aimer »se concentrent sur la vie de la communauté LGBTQ et leurs histoires, leurs familles et leurs proches. Les sujets sont photographiés dans leur propre environnement pour permettre une vision plus engageante de leur point de vue et de celui de leur famille.

La présentation révèle et célèbre l’identité, l’amour et l’égalité. Le travail cherche à contribuer à la justice sociale contre les stéréotypes et la stigmatisation qui existent depuis longtemps.

J’ai été extrêmement heureux et surpris d’être chargé de réaliser ce travail. Cela m’a permis de me développer davantage dans le monde en plus des États-Unis. L’éditeur a décidé de combiner le travail des deux Transcender et Fierté portfolios dans le même livre.

Enfin, voir tout ce travail rassemblé ainsi me rend très fier et j’espère que cela inspirera les autres à voir que l’amour est partout et ce que nous partageons en tant qu’humains.

EA : L’une des interviews les plus poignantes pour moi dans votre livre est celle d’Asher et de sa mère, Hart. Hart admet : « C’est une merveille absolue pour moi. J’ai eu du mal pendant un moment quand je regardais de vieilles photos et j’avais les larmes aux yeux. Du point de vue d’une mère, j’ai trouvé cela très honnête. Votre propre texte et les photographies de votre enfant sont extrêmement émouvantes.

SCW : Comme le seraient de nombreux parents et mères, ma relation avec mon enfant est étroite, aimante, mais compliquée. Nous avons toujours été liés depuis qu’ils sont petits. Je n’ai jamais imposé à mon enfant de se comporter d’une certaine manière, ni de parler ma langue maternelle (le mandarin) puisque je suis chinois taïwanais et que leur père est américain d’origine juive. Pendant la transition de Lee vers le non binaire, nous étions particulièrement proches et je l’ai soutenu tout au long du processus. Mon enfant savait que j’étais inspiré par ses changements et nous avons développé ce projet ensemble.

EA : Comment avez-vous rencontré les personnes qui ont posé pour vous dans votre livre ?

SCW : J’ai rencontré des gens spontanément dans des lieux, dans la rue, par le bouche à oreille, etc. D’autres m’ont été présentés par le biais d’organismes dans lesquels je suis impliqué et que je connais.

Contrairement à la plupart des photographes qui utilisent un trépied et mettent en scène leurs clichés, j’utilise fidèlement un ordinateur de poche. Nikon et la lumière naturelle pour capturer un moment d’émotion et de vulnérabilité sans surveillance et toujours travailler sans assistant. Je pense qu’il est important de se connecter suffisamment confortablement à votre sujet pour pouvoir faire ressortir naturellement son émotion intérieure. La collaboration que j’ai avec mes sujets conduit à des images qui résonnent émotionnellement et psychologiquement, créant un lien plus profond. Beaucoup de gens comme moi sont conscients de l’environnement du sujet comme élément majeur de la composition. Cela rend parfois la photographie difficile, mais j’aime toujours les défis.

EA : Comment avez-vous commencé à vous lancer dans la photographie ?

SCW : Je suis un photographe autodidacte. Avant d’étudier la céramique au Japon et aux États-Unis, je suis arrivé à la photographie un peu par hasard. J’avais pris des photos de personnes dans les prairies de Mongolie intérieure alors que je travaillais à l’ambassade américaine de Pékin au milieu des années 90. Plus tard, juste pour m’amuser, j’ai soumis mon travail aux International Photography Awards (IPA Lucie Award) et j’ai reçu un prix. J’ai toujours été intéressé par les gens, la diversité et la condition humaine. La photographie est un outil très puissant, pour être témoin du passé et du présent. Cela a élargi ma perspective sur la vie et constitue un processus continu de découverte. J’ai également été inspiré par les photographes de Magnum pour leurs photographies documentaires et éditoriales sur des sujets sociaux, raciaux et politiques. Mon art photographique est grandement inspiré et influencé par Henri Cartier-Bresson, Sebastião Salgado, Susan Meiselas et Eli Reed.

EA : Quelle est l’histoire de votre carrière de photographe à ce jour ?

SCW : Lorsque j’ai commencé à photographier sur les projets en 2007, cela m’a d’abord emmené en Inde lors d’une expédition avec Steve McCurry. J’ai immédiatement embrassé la richesse de la culture et des couleurs qui m’ont submergé. En conséquence, je suis retourné et j’ai voyagé seul dans la plupart des régions de l’Inde et j’ai créé mon premier portfolio, « Facettes de l’Inde ».

Par hasard, je travaillais également avec mon mentor, Eli Reed de Magnum Photography, pour les jeunes demandeurs d’asile d’Afrique. Cela m’a inspiré à créer mon propre portfolio pour « Refuge in America ». Lors de l’incident de George Floyd en 2020, j’ai lancé le « Les vies des noirs comptent » portefeuille.

Lorsque j’ai rendu visite à un membre de ma famille qui vivait à Jérusalem, j’ai été témoin d’inégalités choquantes dans la vie des Palestiniens et du traitement infligé par les Israéliens vivant dans la même zone, mais divisés par la barrière de séparation. J’ai ensuite voyagé et visité Israël et la Palestine avec une délégation pacifiste composée d’universitaires, de médecins et d’entrepreneurs des deux côtés. Cela m’a amené à en découvrir davantage sur cette histoire compliquée au fil des décennies de conflit avant 1948 et depuis.

Je suis retourné dans la région en voyageant seul et j’ai documenté les vies cachées derrière la barrière de séparation, les vies palestiniennes dans l’agonie quotidienne, la perte croissante de terres qui ne cesse d’étendre les occupations au fil des années. En conséquence, j’ai créé le portfolio « Dignité pour la Palestine ». J’ai pu documenter des portraits approfondis de femmes, de réfugiés et d’enfants dans plusieurs régions critiques de Cisjordanie occupée. J’ai été très inspiré par leur résilience, leur autonomisation et leur communauté très unie, car ils ont très peu pour survivre. L’un des éléments importants de la photographie est de témoigner et de dire la vérité. Je me sens très honoré que ce projet « Dignité pour la Palestine » ait été choisi pour les lauréats du PX3 2024 et l’exposition sur l’état du monde à Paris (Prix Photo Paris) en 2022 et de nouveau à Paris à la Galerie 24b du 5 au 9 novembre 2024.

EA : Quelle est votre vision du futur ?

SCW : Je continuerai toujours à apprendre et à m’adapter au défi à venir pour être un photographe concerné dans un monde en évolution rapide.