Pour de nombreuses personnes dans le monde, le mot corgi est lié à jamais à la reine Elizabeth II.

La princesse Diana les appelait autrefois un “tapis mobile” toujours aux côtés de sa belle-mère. Petits chiens trapus et pelucheux avec un aboiement aigu, les corgis étaient les compagnons constants de la défunte reine depuis qu’elle était enfant. Elle en a possédé près de 30 tout au long de sa vie, et ils ont vécu une vie de privilège digne d’un animal de compagnie royal.

La mort d’Elizabeth la semaine dernière a soulevé des inquiétudes du public quant à savoir qui s’occupera de ses chiens bien-aimés. Certains spéculent qu’ils seront envoyés vivre avec d’autres membres de la famille royale, tandis que d’autres disent que cette tâche pourrait être confiée au personnel du palais.

“L’une des choses intrigantes que les gens se demandent lors des funérailles est de savoir si un corgi va être présent”, a déclaré Robert Lacey, historien et auteur royal. “Les meilleurs amis de la reine étaient les corgis, ces bêtes aux pattes courtes et de mauvaise humeur avec un jappement qui ne plaît pas à beaucoup de gens en Grande-Bretagne, mais qui était absolument crucial pour la reine.”

L’amour d’Elizabeth pour les corgis a commencé en 1933 lorsque son père, le roi George VI, a ramené à la maison un corgi gallois de Pembroke qu’ils ont nommé Dookie. Les images d’une jeune Elizabeth promenant le chien devant leur somptueuse maison londonienne seraient les premières parmi tant d’autres à apparaître au fil des décennies.

Quand elle avait 18 ans, elle en a reçu un autre et l’a nommé Susan, le premier d’une longue lignée de corgis à venir. Plus tard, il y avait des dorgis – un croisement de teckel et de corgi – appartenant à la reine. Finalement, ils sont venus l’accompagner lors d’apparitions publiques et sont devenus une partie de sa personnalité.

Tout au long des 70 années d’Elizabeth sur le trône, les corgis étaient à ses côtés, l’accompagnant lors de visites officielles, dormant dans leur propre chambre au palais de Buckingham avec des changements de draps quotidiens et mordant parfois les chevilles de l’étrange visiteur ou membre de la famille royale.

Trois d’entre eux sont même apparus aux côtés de la reine alors qu’elle montait dans l’hélicoptère en attente de James Bond dans la vidéo parodie qui a ouvert les Jeux olympiques d’été de 2012 à Londres.

L’auteure britannique Penny Junor a documenté leur vie fougueuse dans une biographie de 2018 “All the Queen’s Corgis”.

Elle écrit qu’Elizabeth a marché et nourri les chiens, a choisi leurs noms et quand ils sont morts, les a enterrés avec des plaques individuelles. Les soins pour les corgis étaient en grande partie du ressort de la couturière et assistante de confiance de la reine, Angela Kelly, et de son page Paul Whybrew.

Les corgis étaient également présents lorsque la reine accueillait des visiteurs au palais, y compris des hommes d’État et des fonctionnaires distingués. Lorsque la conversation s’apaisait, Elizabeth tournait souvent son attention vers ses chiens pour combler le silence.

“Elle était également préoccupée par ce qui arriverait à ses chiens lorsqu’elle ne serait plus là”, a écrit Junor, notant que certains membres de la famille royale ne partageaient pas son penchant pour les corgis.

Après la mort de son corgi Willow en 2018, il a été signalé que la reine n’aurait plus de chiens.

Mais cela a changé pendant la maladie de son défunt mari, le prince Philip, décédé en 2021 à l’âge de 99 ans. Elle s’est de nouveau tournée vers son corgis bien-aimé pour se réconforter. Au printemps, à l’occasion de ce qui aurait été le 100e anniversaire de Philip cette année, la reine a reçu un autre chien.

En plus de sa famille humaine, Elizabeth laisse dans le deuil deux corgis, un dorgi et un cocker.

Samya Kullab, Associated Press

