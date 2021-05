Elizabeta Ejupi: la star des Lionnes de London City qui a fui la guerre du Kosovo avant de se lancer dans le football | Actualités du football

Elizabeta Ejupi est footballeuse professionnelle depuis l’âge de 16 ans, mais le Beautiful Game ne faisait pas toujours partie des plans de ses parents pour elle – à un jeune âge, il s’agissait simplement de survie.

La famille d’Ejupi a été forcée de parcourir plus de 1600 miles jusqu’à Londres pour échapper à la situation de plus en plus instable dans sa ville natale du Kosovo, qui était sous un nuage de guerre entre la République fédérale de Yougoslavie et l’Armée de libération du Kosovo soutenue par l’OTAN.

Le conflit a commencé en février 1998, s’aggravant avant de se terminer en juin 1999, ce qui le rend incroyablement dangereux pour tous ceux qui vivaient dans la région.

« Ce n’était pas une belle guerre, il y a eu beaucoup de génocide », a déclaré le milieu de terrain des London City Lionesses Ejupi. Actualités Sky Sports alors qu’elle réfléchit à ce que ses parents lui avaient dit de vivre dans une zone de guerre.

« Beaucoup de gens ont [also] vécu des choses similaires et nous devons en parler pour que cela s’arrête et ne lui permette pas de continuer ailleurs. «

















Avec sa famille fuyant à Londres alors qu’elle n’avait que trois ans, la transition d’Ejupi n’a pas été facile, le football devenant rapidement un réconfort alors qu’elle s’adaptait à un nouvel environnement.

« C’était évidemment difficile, principalement apprendre une nouvelle langue, mais je pense que le football a rendu cela facile », dit-elle.

« Le simple fait de jouer au football vous permet de communiquer avec les gens et d’apprendre à connaître les gens. »

Sur le domaine ‘il faut gagner sa place’

Jouer au football de rue dans le sud de Londres a aidé le développement d’Ejupi de la même manière qu’il a aidé certaines des plus grandes stars du jeu, notamment Callum Hudson-Odoi, Jadon Sancho et Wilfried Zaha.

« Jouer dans les rues, Cherry Orchard, ce domaine [in Charlton in the Royal Borough of Greenwich] c’est là que j’en suis tombée amoureuse », explique-t-elle.

« Je me suis fait tellement d’amis et j’ai beaucoup appris sur moi-même en tant que footballeuse. Dans un domaine comme celui-ci, vous devez en quelque sorte gagner votre place. »

















Au fur et à mesure qu’elle perfectionnait ses compétences en football en grandissant, il est devenu clair qu’Ejupi était une joueuse talentueuse. Et c’est à partir du domaine même où elle a grandi que son voyage dans le jeu professionnel a commencé.

« Pauline Cope (l’ancienne gardienne de Charlton, une Angleterre) était une joueuse professionnelle à l’époque », a déclaré Ejupi.

«Elle m’a vu dans mon école primaire et m’a dit de venir essayer à Charlton. J’avais peur, évidemment. Je n’avais pas pensé à entrer dans une équipe à cet âge.

«Quand j’y suis allé, jouer à 11, c’était complètement différent. Je pensais avoir tellement de temps ici. Ici (jouer dans les cages), vous n’avez pas beaucoup de temps, parce que quelqu’un est toujours à votre écoute.

















« Je pense que vous apprenez tellement de compétences différentes dans une cage que vous pouvez transférer sur un terrain à 11, cela vous donne beaucoup de confiance. Quand vous faites une très bonne compétence, vous avez l’impression qu’ils vous acceptent, et vous vous sentez génial. »

Ejupi a remporté une médaille de bronze aux Jeux de la jeunesse de Londres alors qu’elle passait de l’académie à la première équipe de Charlton et a depuis eu des séjours à Nottingham Forest, Notts County et Aston Villa.

« En grandissant, nous ne l’avons jamais fait pour l’argent, nous l’avons fait simplement parce que c’était ce que nous aimions faire », a ajouté le joueur de 27 ans.

«C’était frustrant de grandir en voyant vos amis masculins [who play the game] et ils ont toutes les installations. Non pas que vous ayez laissé cela vous déranger, mais vous avez pensé «pourquoi est-ce que ça ne peut pas être moi? Cela devrait être égal. «

















Ejupi a choisi de signer pour les Lionnes de London City en 2019 et a été attiré par l’équipe par leur seule concentration sur une équipe féminine dédiée.

«C’est un club vraiment ambitieux», dit-elle.

«Quand j’ai entendu dire que c’était une équipe autonome, la vision qu’elle avait et les femmes qui y travaillent [I was impressed]. Les femmes de chaise veulent vraiment faire avancer le jeu. «

Loin du football, Ejupi travaille avec le projet social XLP pour les jeunes défavorisés. C’est quelque chose qui lui tient à cœur en tant que personne désireuse d’inspirer les filles et désireuse de redonner à la communauté.

«Je pense qu’il est important pour les équipes locales et les clubs locaux d’amener les gens à organiser des sessions et de voir s’il y a des filles qu’ils peuvent ramasser et amener dans les essais, il est si important que les filles viennent s’entraîner et s’entraîner», a-t-elle ajouté. .