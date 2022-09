Eliza Fletcher: Ce que nous savons de l’héritière de Memphis qui a été retrouvée morte | Nouvelles du monde

Eliza Fletcher, 34 ans, faisait sa course matinale habituelle près de l’Université de Memphis lorsqu’elle a disparu.

Sa famille a offert une récompense de 50 000 $ pour les informations menant à l’arrestation de toute personne responsable de sa disparition après que la police a déclaré qu’elle avait été kidnappée

Son corps a été découvert trois jours plus tard.

Cléotha Abston, 38 ans, a été chargé avec enlèvement et meurtre.

Mais qui était Eliza Fletchercomment sa famille a-t-elle gagné ses milliards et que savons-nous de la façon dont elle est morte ?

Image:

Des policiers de Memphis effectuent une perquisition après la disparition de Fletcher



Qui était Mme Fletcher ?

Elle a travaillé comme enseignante de maternelle à l’école épiscopale St Mary.

L’homme de 34 ans était marié à Richard Fletcher III et ils ont eu deux garçons.

Son grand-père, feu Joseph Orgill III, était un homme d’affaires et philanthrope en quincaillerie de Memphis.

Comment l’entreprise familiale a-t-elle connu un tel succès ?

Bien qu’elle soit issue d’un milieu aisé, Mme Fletcher a décidé de poursuivre une carrière dans l’enseignement et non dans l’entreprise familiale.

Son défunt grand-père était un milliardaire qui a supervisé la croissance énorme d’une entreprise de fourniture de matériel de Memphis, connue sous le nom d’Orgill.

On dit que la société vaut plus de 3 milliards de dollars (2,6 milliards de livres sterling) et emploie environ 5 500 personnes.

Initialement créée en 1847, elle a subi une série de changements de nom et de propriété avant que Joe Orgill III ne devienne président de la société à la fin des années 1960.

La société s’est développée grâce à l’acquisition d’autres entreprises et se décrit désormais comme le “plus grand distributeur indépendant de lignes dures au monde avec un chiffre d’affaires annuel de 3 milliards de dollars”.

Selon le site Web de l’entreprise, elle dessert plus de 11 000 magasins de détail, centres et concessionnaires aux États-Unis et au Canada.

Elle fournit également ses services à des points de vente dans 50 autres pays.

Orgill dit qu’il “fête ses 175 ans” et a son siège social à Collierville, Tennessee.

“Liza a touché le cœur de beaucoup”

Suite à sa disparition, sa famille a publié une vidéo demandant de l’aide pour la retrouver.

Dans la déclaration, ils ont également offert une récompense de 50 000 $ pour des informations sur l’affaire.

“Nous pensons que quelqu’un sait ce qui s’est passé et peut aider”, a déclaré son oncle Mike Keeney.

Après la découverte de son corps, sa famille s’est dite “navrée et dévastée” par leur “perte insensée”.

“Liza a touché le cœur de beaucoup de gens”, ont-ils déclaré, la décrivant comme “une telle joie pour tant de gens”.

“Maintenant, il est temps de se souvenir et de célébrer à quel point elle était spéciale et de soutenir ceux qui tenaient tant à elle”, indique le communiqué de la famille.

Dans une publication sur Facebook, l’école épiscopale St. Mary’s, où Fletcher enseignait à la maternelle, a déclaré que les professeurs et le personnel avaient commencé mardi à la chapelle et avaient allumé des bougies pour se souvenir d’elle comme “une lumière brillante dans notre communauté”.

‘Odeur de pourriture’ et découverte du short de course violet

Le directeur de la police de Memphis, Cerelyn “CJ” Davis, a déclaré qu’il était trop tôt dans l’enquête pour déterminer comment et où Fletcher a été tué.

Davis a déclaré que le corps avait été retrouvé derrière un duplex vacant. Un affidavit de la police a déclaré que les agents avaient remarqué des traces de véhicules à côté de l’allée du duplex et qu’ils “sentaient une odeur de pourriture”.

Des shorts de course violets dont l’apparence correspondait à ceux que Fletcher portait ont été retrouvés dans un sac poubelle jeté à proximité, selon l’affidavit.

Qui est la suspecte Cleotha Abston ?

Image:

Cleotha Abston le samedi 3 septembre 2022. Photo : Bureau du shérif du comté de Shelby/AP



Abston, 38 ans, fait maintenant face à des accusations de meurtre au premier degré et de meurtre au premier degré dans la perpétration d’un enlèvement.

Il a été arrêté par les US Marshals le samedi 3 septembre après que son ADN a été trouvé sur une paire de sandales près de l’endroit où Fletcher a été vu pour la dernière fois.

La police a également lié le véhicule qui, selon eux, a été utilisé dans l’enlèvement à une personne dans une propriété où Abston séjournait.

Abston avait déjà été condamné à 24 ans de prison pour un autre enlèvement. Il n’avait que 16 ans lorsqu’il a enlevé un avocat de Memphis, Kemper Durand, en 2000.

M. Durand a pu s’échapper après plusieurs heures et Abston a été emprisonné après avoir plaidé coupable d’enlèvement et de vol aggravé.

Abston aurait forcé M. Durand à entrer dans le coffre de sa propre voiture sous la menace d’une arme. Après plusieurs heures, Abston a fait sortir M. Durand et l’a forcé à se rendre à une station-service pour retirer de l’argent à un guichet automatique.

M. Durand est décédé en 2013 mais il avait déclaré dans une déclaration au tribunal qu’il était “extrêmement chanceux” d’avoir pu s’éloigner d’Abston, ajoutant: “Il est fort probable que j’aurais été tué si je ne m’étais pas échappé. “

Selon la déclaration de M. Durand, Abston avait également été inculpé d’un certain nombre d’infractions avant son enlèvement, notamment de voies de fait graves avec une arme et de viol, dont certaines remontaient à l’âge de 12 ans.

Abston n’a pas purgé l’intégralité de sa peine et a été libéré après 20 ans.

Certains républicains éminents du Tennessee ont rapidement soutenu que si Abston avait purgé toute sa peine, Fletcher serait toujours en vie.