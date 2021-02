Eliza Dushku est enceinte et attend son deuxième bébé avec Peter Palandjian

Eliza DushkuLe ménage de la maison est en train de s’agrandir!

Le L’amener sur L’actrice s’est rendue sur Instagram ce week-end pour partager la douce et spéciale nouvelle qu’elle est enceinte et attend son deuxième enfant avec son mari Peter Palandjian.

« Maman x 2 .. », le Buffy contre les vampires star a commencé son message le samedi 27 février. « @ peter.palandjian & B ~ comment je t’aime !! »

D’Eliza L’amener sur co-star Gabrielle Union jaillit de la nouvelle et répondit avec plusieurs émojis coeur rouge. Kevin Smith, qui a dirigé Eliza dans Jay et Silent Bob contre-attaquent, a ajouté: « Un autre l’il DuckShoot! Le monde a besoin de plus de vous, E! »

Le Mauvais tournant L’annonce de bébé de l’actrice comprenait un collage de photos, dont une image montrant sa bosse de bébé en pleine croissance et une autre de son fils de 16 mois, Philip « Bourne » Dushku Palandjin, qui portait une chemise adorable qui disait: « Pouvez-vous le creuser? Je vais être un grand frère. »

L’actrice n’a révélé aucun détail supplémentaire sur son petit. Cependant, sa tenue bleue avait beaucoup de gens à se demander si la couleur était une allusion au sexe de son bébé. Seul le temps nous le dira!