Eliyanna Andam : Hommages à une écolière de 15 ans qui a été poignardée à mort alors qu’elle tentait de protéger un ami dans l’horreur du bus de Croydon

Les HOMMAGES ont afflué pour une écolière de 15 ans qui a été poignardée à mort alors qu’elle tentait de protéger son ami.

Eliyanna Andam, étudiante au Old Palace – qui, selon ses amis, avait un « avenir brillant » devant elle – a été poignardée à mort à Croydon après qu’un garçon ait tenté d’offrir des fleurs et un message d’amour à son ancienne petite amie sur le bus à impériale n°60.

Eliyanna Andam, étudiante au Old Palace, a été poignardée à mort à Croydon Crédit : TikTok

La jeune fille de 15 ans a été poignardée alors qu’elle tentait de protéger son ami Crédit : LNP

On voit un élève portant des fleurs à déposer pour la victime, nommée localement Eliyanna. Crédit : Jeremy Selwyn

Des amis ont dit qu’Eliyanna avait un « avenir brillant » devant elle Crédit : TikTok

Elle rendait un sac d’articles après leur séparation récente, mais une dispute a éclaté et il a couru après elle à un arrêt de bus.

Le garçon aurait sorti un couteau zombie dentelé d’un pied de long et aurait poignardé Eliyanna lorsqu’elle a pris la défense de son ami sur Wellesley Road à Croydon hier.

L’ambulance terrestre et aérienne s’est précipitée sur les lieux, mais elle a été déclarée morte sur les lieux 40 minutes plus tard.

Environ une heure et 15 minutes après l’agression, la police a arrêté un adolescent en lien avec la mort de la jeune fille.

Marian, une tante de la victime adolescente, a déclaré devant la maison familiale, à seulement 800 mètres de la scène du crime : « Elle avait un brillant avenir devant elle.

« C’était une fille adorable, elle adorait se coiffer. Elle voulait devenir avocate et elle fréquentait une école privée financée par ma sœur.

« Nous sommes dévastés par cela. Elle avait 15 ans, que pouvez-vous dire ? C’est une tragédie et le pire qui soit arrivé à la famille.

« C’est une grande famille et tout le monde s’est réuni pour ma sœur, nous nous soutenons mutuellement.

« Nous ne pouvons pas comprendre le chagrin des dernières 24 heures. Nous espérons publier une nouvelle déclaration plus tard.

« Elle est allée à l’école et elle n’est pas rentrée à la maison. »

Lorsqu’on lui a demandé comment se sentait la mère d’Eliyanna, la tante a répondu : « Pas bien. C’est seulement arrivé hier. »

Anthony King, président de My Ends, un projet aidant à lutter contre la violence chez les jeunes à Croydon, était avec la famille de la jeune fille après l’incident et a déclaré qu’ils avaient le cœur brisé.

Il a ajouté : « Elle avait un brillant avenir devant elle. Elle était en année de GCSE. »

M. King a décrit la jeune fille comme une « jeune femme absolument incroyable » et a raconté comment d’autres la disaient « joviale, très comique ».

Hier, sur les lieux, un bouquet ensanglanté a été aperçu sur le sol à l’extérieur du centre commercial Whitgift.

L’agent de sécurité Victor Asare a décrit la scène horrible, ajoutant : « Beaucoup de gens sont venus, tout le monde est descendu du bus.

«(Le suspect) a couru. Tout le monde pleurait et criait. La jeune fille était par terre.

« Nous avons essayé de l’attraper et beaucoup de gens ont essayé de sauver la fille. J’étais tellement choqué, j’étais secoué. C’est la fille de quelqu’un.

« J’ai fini de travailler mais je n’arrivais pas à dormir, alors je suis revenu. Je voulais voir si la fille allait bien.

Il a ajouté que la jeune fille, qui portait un blazer vert, avait l’air de « ne pas vouloir que le garçon s’approche » avant qu’il ne la poignarde avec un couteau « noir, fin et long d’environ un pied ».

Sa famille s’est précipitée sur les lieux à Croydon, dans le sud de Londres, mais elle est décédée 50 minutes après l’attaque au couteau à 8h30.

Le suspect s’est enfui à New Addington à huit kilomètres de là, où il a été arrêté dans un tramway.

Le maire de Londres, Sadiq Khan, a déclaré qu’il avait « absolument le cœur brisé » à l’annonce du décès de la jeune fille.

« Mes pensées et mes prières vont à la famille et aux amis de cette jeune fille, ainsi qu’à toute la communauté, en cette période inimaginable et horrible », a-t-il ajouté.

« Je promets de continuer à travailler jour et nuit pour mettre fin au fléau de la criminalité au couteau dans notre ville. »

Le maire de Croydon, Jason Perry, a déclaré dans un communiqué sur les réseaux sociaux : « Je suis dévasté d’apprendre que l’adolescente qui a été poignardée ce matin dans le centre-ville est décédée tragiquement.

« Le Conseil est en contact avec la police et soutiendra pleinement ses enquêtes.

« Les pensées de toute notre communauté vont à la famille et aux amis de la victime. »

Sarah Jones, députée de Croydon Central, a tweeté : « J’ai le cœur brisé qu’un enfant ait été tué alors qu’il se rendait à l’école.

« Je ne peux pas imaginer ce que vivent sa famille et ses amis en cette période horrible. »

Un enquêteur médico-légal vu portant une fleur loin de la scène du crime Crédit : PA

Des témoins affirment que le garçon a tenté d’offrir des fleurs et un message d’amour à son ancienne petite amie dans le bus. Crédit : Getty

Un bouquet ensanglanté visible sur le sol à l’extérieur du centre commercial Whitgift Crédit : Peter Jordan

Une jeune fille de 15 ans a été poignardée à mort avec un couteau de zombie après qu’une bagarre ait éclaté dans le bus n°60 à Croydon Crédit : Twitter