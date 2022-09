Eliud Kipchoge bat son propre record du monde au marathon de Berlin | Nouvelles du monde

Le coureur kenyan Eliud Kipchoge a battu son propre record du monde du marathon de 30 secondes à Berlin.

Il a terminé la course en deux heures, une minute et neuf secondes pour battre son record précédent, enregistré sur le même parcours en 2018.

Les conditions étaient fraîches et sans vent – idéales pour les courses de fond sur le parcours plat de Berlin – et Kipchoge a établi un rythme effréné en parcourant les 10 premiers kilomètres en 28:23 et en 59:51 à mi-parcours.

“Mes jambes et mon corps sont encore jeunes”, a déclaré Kipchoge, 37 ans. “Mais la chose la plus importante est mon esprit, et cela me donne aussi une sensation de fraîcheur et de jeunesse. Je suis si heureux de battre le record du monde.”

Il a été la première personne à courir moins de deux heures pour le marathon de 26,2 milles à Vienne en 2019.

Cependant, cet événement a été spécialement conçu autour de Kipchoge et comportait plusieurs stimulateurs cardiaques, il ne comptait donc pas comme un record officiel de course de marathon.

Mark Korir (L), Eliud Kipchoge et Tadu Abate. Photo : AP



Le Kényan a légèrement ralenti vers la fin de la course de Berlin et a atteint la barre des 30 km en 1:25:40. Son compatriote Mark Korir a terminé deuxième, à près de cinq minutes, suivi de l’Ethiopien Tadu Abate troisième.

Lorsqu’on lui a demandé s’il tenterait une course de moins de deux heures à Berlin l’année prochaine, Kipchoge a déclaré: “Planifions un autre jour. Je dois célébrer ce record et réaliser ce qui se passe. Il suffit de rouler et de voir ce qui se passe.

Assefa a effacé son record personnel en réalisant le troisième temps le plus rapide de tous les temps. Photo : AP



“Il y a encore plus dans mes jambes. J’espère que l’avenir est encore grand. Mon esprit bouge toujours, le corps absorbe toujours l’entraînement.”

La course féminine a également connu une course remarquable puisque l’Éthiopienne Tigist Assefa a remporté un record de parcours de 2:15:37 – un énorme 18 minutes de mieux que son record personnel et le troisième temps le plus rapide de tous les temps.

Plus de 45 000 personnes de 157 pays étaient inscrites pour l’événement de dimanche, la première course sans restriction depuis la pandémie.