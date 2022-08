Elite Pro Basketball signe les meilleurs joueurs indiens et annonce deux autres essais

Elite Pro Basketball League est la première ligue de basket-ball 5 × 5 en son genre en Inde, avec 12 équipes composées de joueurs indiens de haut niveau.

Les organisateurs ont organisé le plus grand essai de l’Inde en mai à Hyderabad, auquel ont assisté plus de 250 athlètes. Maintenant, ils ont annoncé deux autres essais en octobre pour donner une autre plate-forme aux joueurs de basket-ball pour s’essayer à jouer dans la plus grande ligue de basket-ball jamais organisée en Inde.

La ligue est organisée par Elite Pro Basketball Pvt Ltd et devrait commencer les matchs dès janvier 2023.

Le premier tour d’essais a vu de grands noms de l’équipe indienne de basket-ball comme Jagdeep Singh Bains, Pratham Singh, K Ravikumar, Vinay Kaushik, Rachit Singh, Prakash Mishra et Arshdeep Singh, entre autres. Sur les 250 athlètes impairs, la ligue a recruté plus de 100 joueurs pour jouer dans différentes équipes de la ligue.

L’équipe a reçu des appels de toute l’Inde demandant plus d’essais et d’opportunités de faire partie de la ligue, ce qui a obligé les organisateurs à annoncer deux autres essais, l’un à Chennai entre le 8 et le 10 octobre et l’autre à Delhi entre le 28 et le 30 octobre 2022. .

Avec 12 joueurs de renom déjà signés, les organisateurs ont signé 100 autres joueurs impairs qui joueraient dans la ligue. Ceux-ci incluent les meilleurs joueurs de basket-ball indiens de l’équipe indienne ainsi que les meilleurs athlètes qui ont excellé lors du premier essai.

Manik Ohlan, Zeemamudin, Shiv Khoiwal, Prasanna Venkatesh S, Praveen Kumar C, Jeevanantham, Baladhaneshwar Poiyamozhi, Gaurav Ohlan, Sunil Rathee, Akshay Adhana, Abhishek Rathee, Abhishek Tyagi, Vikas Mor, Principal Singh Bajwa, Siddhant Shinde, Himanshu Sharma et Abhudaya Yadav sont quelques-uns des autres grands noms qui ont été récemment signés par la ligue.

Parlant de la même chose, le PDG d’Elite Pro Basketball Pvt, Ltd. Sunny Bhandarkar a déclaré: «La réponse que nous avons reçue est immense. Beaucoup de gens qui ne pouvaient pas assister aux essais nous avaient demandé si nous pouvions organiser un autre essai car ils voulaient faire partie de la plus grande ligue de basket-ball en Inde. Par conséquent, nous avons décidé de ne pas faire 1 mais 2 essais pour donner aux basketteurs en herbe une chance de montrer leur talent. Grâce à cette ligue et au soutien de tous, nous voulons révolutionner le sport du basketball en Inde et nous ne ménagerons aucun effort jusqu’à ce que nous ayons atteint cet objectif.

