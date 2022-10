Élisez Linh Nguyen au poste de greffier et enregistreur du comté de DeKalb – Shaw Local

Linh Nguyen est un résolveur de problèmes.

Linh a rejoint la Ligue des femmes électrices du comté de DeKalb pour rencontrer des gens. Elle a rapidement été présidente de l’organisation et a créé la présence de la ligue sur les réseaux sociaux, augmenté le nombre de membres, ramené des forums de candidats pour les élections générales de 2020 et augmenté l’inscription des électeurs.

En tant que professeur de chimie à la Northern Illinois University, elle a observé les difficultés académiques des étudiants financièrement défavorisés et des groupes minoritaires. Linh a restructuré son cours pour inclure l’apprentissage en ligne et des calendriers de projets et de tests flexibles.

Le succès de ses élèves a valu à Linh le prix d’excellence 2022 NIU en enseignement en ligne.

Linh a pris conscience du grand nombre d’étudiants de la NIU qui ont été privés de leurs droits en raison d’un détail technique de l’inscription des électeurs. Elle travaille avec les administrateurs de NIU sur une solution.

Enfin, alors que Linh recherchait les responsabilités du greffier et de l’archiviste, elle a appris que les particuliers, les agents immobiliers, les avocats et les banquiers comptaient régulièrement sur les services de l’archiviste actuellement effectués en personne qui pouvaient être complétés par voie électronique.

Ph.D. de Linh. en sciences informatiques la prédispose à résoudre des problèmes en utilisant des superordinateurs qui gèrent et organisent des quantités massives de données.

Les résidents du comté de DeKalb méritent la possibilité d’enregistrer électroniquement les titres, de traiter les déclarations d’impôt foncier par voie électronique et de disposer de capacités de recherche de documents rationalisées. Les sites Web des comtés doivent être conviviaux et fonctionner sur les appareils mobiles.

Linh fera en sorte que ces choses se produisent. Les compétences de Linh en résolution de problèmes feront entrer les services de DeKalb County Recorder dans le 21e siècle.

Le vote anticipé a commencé. Votez pour Linh Nguyen pour le greffier et l’enregistreur du comté de DeKalb.

Beth Jezek

Gênes