Elise Stefanik suscite des spéculations sur le vice-président alors qu’elle fait campagne avec Trump

Commentez cette histoire Commentaire Ajouter à vos histoires enregistrées Sauvegarder

MANCHESTER, NH — Debout dans une salle comble du bureau de campagne de Trump, la représentante Elise Stefanik (RN.Y.) a prononcé un discours trumpien par excellence. Elle a suscité les acclamations de la foule en déclarant que « nous devons construire le mur ». Elle a déchiré «Bidenomics». Et elle a réitéré les affirmations de Donald Trump selon lesquelles le système judiciaire serait une arme.

« Ils tentent de retirer le président Trump des élections dans plusieurs États ; vous les voyez, chasse aux sorcières après chasse aux sorcières », a-t-elle déclaré à ses partisans. “Ils le font parce qu’ils savent que Donald J. Trump, le président Trump, va gagner et battre Joe Biden.”

Une personne a acclamé « VP » alors qu’elle terminait son discours. Lorsqu’elle s’est adressée aux journalistes, Stefanik a de nouveau fait écho à Trump, demandant aux participants : « Les partisans de Trump, sommes-nous prêts à répondre aux questions des faux médias ? Il s’agit de la deuxième apparition publique de Stefanik dans le Granite State en moins de 24 heures pour Trump, alors que lui et ses alliés espèrent une victoire décisive mardi qui mettrait fin au processus de nomination républicain.

La représentante Elise Stefanik (RN.Y.) a déclaré le 21 janvier qu’elle serait « honorée » d’être choisie par l’ancien président Donald Trump comme colistière à la vice-présidence en 2024. (Vidéo : AP)

Stefanik, le numéro 4 républicain de la Chambre, symbolise le changement des responsables républicains sous l’ère Trump. Autrefois critique de Trump – un point de vue pour lequel elle était célébrée parmi les républicains qui s’étaient opposés à sa candidature à l’élection présidentielle de 2016 – Stefanik s’est élevée au sein du parti au fil des années et a pleinement adopté Trump. Mais son voyage sans rendez-vous dans le New Hampshire, ainsi que les visites du sénateur Tim Scott (RS.C.) et du sénateur JD Vance (R-Ohio), ont suscité des spéculations au-delà de la primaire de l’État : qui Trump choisirait-il comme candidat ? vice-président s’il devient le candidat ?

L’ascension de Stefanik à la tête du Parti Républicain et l’adhésion à Trump ont un coût personnel

Au cours de la campagne de Trump en 2016, Stefanik a déclaré que son comportement envers les femmes était « offensant » et « tout simplement mauvais », et qu’elle « s’opposerait absolument » à certaines de ses politiques étrangères. Elle a défié Trump sur plusieurs politiques, y compris le projet de loi de réduction d’impôts de son parti, et n’était pas d’accord avec sa promesse de se retirer de l’accord de Paris sur le climat.

Mais son point de vue et son approche à l’égard de Trump ont changé. Son évolution de modérée à MAGA a commencé après que les démocrates ont cherché à le destituer pour ses efforts visant à faire pression sur le président ukrainien Volodymyr Zelensky pour qu’il enquête sur son rival, Biden. Stefanik pensait que la destitution était une imposture et était furieux de la façon dont le représentant Adam Schiff (Démocrate de Californie), président de la commission du renseignement de la Chambre, avait dirigé l’effort, un sentiment largement partagé par les républicains, selon de nombreux collaborateurs et législateurs du GOP qui ont lui a parlé. Cela l’a amenée à devenir une farouche défenseure de Trump au Congrès et à la télévision conservatrice. Atout l’a embrassée comme une « star républicaine ».

Lorsqu’on lui a demandé lors d’un entretien téléphonique s’il s’agissait d’un choix potentiel pour le poste de vice-président, Stefanik a répondu : « Je serais honorée de servir dans l’administration Trump à quelque titre que ce soit », affirmant qu’elle « se concentre sur le fait d’être une mère porteuse ». Stefanik a ajouté qu’elle est amie avec d’autres mères porteuses dont les noms apparaissent comme des choix potentiels, ajoutant que “nous montrons une presse à part entière”.

Nikki Haley dit qu’être vice-présidente de Trump n’est “pas envisageable”

Même si Trump a semblé suggérer lors d’une mairie de Fox News dans l’Iowa qu’il savait qui il choisirait, sa campagne a atténué les spéculations sur le candidat à la vice-présidence si Trump remportait l’investiture.

“Le président Trump se concentre sur la victoire du New Hampshire et l’obtention de la nomination républicaine à la présidence”, a déclaré le conseiller principal Jason Miller. « Il y aura un moment et un lieu pour les discussions entre vice-présidents, mais ce n’est pas maintenant. Quiconque prétend détenir un « scoop » n’est en réalité qu’une fausse nouvelle.»

Dans la même interview accordée au Washington Post, Stefanik a déclaré que son soutien à Trump « remonte à loin », ajoutant qu’elle était fière « d’être la voix principale » lors de la première destitution de l’ancien président. Elle et ses collaborateurs ont remarqué les publicités de son adversaire démocrate Mike Derrick en 2016, la décrivant comme « la seule femme républicaine du Nord-Est à encore soutenir Trump », tout en citant d’autres républicains qui ont déclaré qu’ils ne pouvaient pas le soutenir. À l’époque, la sénatrice Susan Collins (Républicaine du Maine), puis la sénatrice. Kelly Ayotte (RN.H.), les deux autres femmes républicaines élues dans le Nord-Est, ont déclaré qu’elles ne soutenaient pas Trump.

Après que la présidente de la conférence GOP, Liz Cheney (R-Wyo.) ait été démis de ses fonctions de direction en 2021 en raison de ses critiques constantes à l’égard de Trump et des républicains qui le défendaient, Stefanik, qui était devenu l’un des alliés les plus ardents de Trump même après sa tentative de Il a annulé les élections de 2020 et, à la suite de l’attaque du 6 janvier 2021 par ses partisans contre le Capitole, il a été élu par les républicains de la Chambre au poste chargé de la messagerie du GOP.

Bien que Cheney ait eu un bilan électoral plus conservateur que celui de Stefanik, elle a été évincée de sa position de leader parce qu’elle n’a pas soutenu l’affirmation sans fondement de Trump selon laquelle les élections de 2020 avaient été volées.

La science révèle pourquoi la politique américaine est si intensément polarisée

Mais Stefanik a depuis laissé passer les opportunités de briguer des postes de direction plus élevés. En partie, elle réalisait que ce serait une lutte difficile contre d’autres candidats au poste de whip, mais elle a également calculé, selon ses proches, qu’un poste de haute direction serait politiquement risqué dans une faible majorité.

L’ascension de Stefanik fait suite à son revirement dans son point de vue sur les affirmations de Trump concernant les élections volées. En 2016, après que Trump ait déclaré qu’il était préoccupé par les sondages « truqués » le montrant derrière la candidate démocrate Hillary Clinton, elle a déclaré qu’elle n’était pas d’accord avec Trump, qui avait battu Clinton. Mais lorsque Trump a déclaré à tort que les élections de 2020 avaient été volées, elle a soutenu certaines de ses affirmations.

Elle a faussement déclaré qu’en Géorgie, « plus de 140 000 votes provenaient d’électeurs mineurs, décédés ou autrement non autorisés dans le seul comté de Fulton », une affirmation réfutée par les responsables électoraux de Géorgie et récompensée de quatre Pinocchio par le Fact Checker du Post. Elle connecté à un procès échoué intenté par le procureur général du Texas qui cherchait à rejeter le vote présidentiel dans le Wisconsin, le Michigan, la Géorgie et la Pennsylvanie, qui ont tous été remportés par Biden. Elle a voté contre la certification de la victoire de Biden en Pennsylvanie.

Parlant Récemment, dans l’émission « Meet the Press » de NBC, elle a maintenu son vote contre la certification des résultats de Pennsylvanie, accusant l’État de « dépassement inconstitutionnel ». Après que l’intervieweuse ait noté que Stefanik avait déclaré que les émeutiers du 6 janvier « devaient être poursuivis avec toute la rigueur de la loi », on lui a demandé si elle était d’accord avec la déclaration de Trump selon laquelle le 6 janvier était une « belle journée » et que certains des ceux qui sont allés en prison sont des « otages ».

Elle a répondu en accusant NBC d’être partiale et a déclaré qu’elle pensait que “Joe Biden sera considéré comme le président le plus corrompu de l’histoire de notre pays”. Pressée de répondre à la question, elle a répondu: “J’ai des inquiétudes concernant le traitement des otages du 6 janvier.” L’équipe Trump a adoré l’interview, selon deux personnes proches de leurs sentiments.

Les commentaires « d’otages » du 6 janvier alimentent les divisions du GOP à la Chambre au cours d’une année électorale difficile

Quant aux élections de 2024, Stefanik a déclaré qu’elle ne s’engagerait pas à en certifier les résultats. “Nous verrons s’il s’agit d’une élection légale et valide”, a-t-elle déclaré.

Dans l’interview accordée au Post, Stefanik a déclaré qu’elle parlait « fréquemment » à Trump et a décrit son district de New York comme « l’histoire de l’évolution du Parti républicain : et du soutien croissant au président Trump que nous constatons de la part des travailleurs acharnés ». des familles.”

De nombreux collègues de Stefanik à Capitol Hill la considèrent comme cherchant à devenir vice-présidente. Une républicaine vulnérable de New York, s’exprimant sous couvert d’anonymat pour discuter franchement de la question, a déclaré : « Elle auditionne. »

Un autre membre vulnérable de la Chambre a suggéré que Stefanik devait trouver un équilibre entre diriger et poursuivre des ambitions plus élevées.

«Je pense que lorsque vous êtes à la tête du groupe, cela peut sembler ennuyeux pour la base», a déclaré ce membre. “Mais si vous êtes dirigeant et que vous envisagez d’accéder à des fonctions plus élevées, vous allez devoir laisser de côté ce qui retient l’attention des gens.”

Au cours des derniers cycles, Stefanik s’est concentré sur l’élection d’un plus grand nombre de femmes républicaines. Elle s’efforce également désormais de garantir la réélection des républicains de son État d’origine. Et elle a encouragé les républicains de la Chambre des représentants à soutenir Trump, leur disant que cela contribuerait à motiver la base républicaine.

The Early 202 : les républicains qui ne soutiennent pas Trump

Stefanik a récemment reçu les éloges des conservateurs pour son rôle lors d’une audition au Congrès avec les présidents de l’Université Harvard, de l’Université de Pennsylvanie et du Massachusetts Institute of Technology pour leur gestion de l’antisémitisme sur le campus. Stefanik s’est ensuite attribué le mérite de la démission de la présidente de Harvard, Claudine Gay, et de la présidente de Penn, Liz Magill.

Démission à Harvard, dernière mais pas dernière salve dans la guerre du GOP contre les universités

Lors d’un événement de campagne à Concord, dans le New Hampshire, la semaine dernière, au cours duquel Stefanik a également pris la parole, Trump a félicité la républicaine de New York pour sa performance en commission, même s’il a mal prononcé son nom de famille dans le discours : « C’était une si belle prestation, a-t-elle détruit ces trois personnes.”

Les électeurs participant à l’événement de campagne de Stefanik samedi ont déclaré qu’elle faisait partie des candidats qu’ils aimeraient voir rejoindre Trump sur la liste, aux côtés de l’entrepreneur technologique Vivek Ramaswamy et d’autres membres du Congrès.

Marie Tontodonato, 68 ans, de Hampton, NH, a décrit Stefanik comme un « favori ».