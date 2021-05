Elise Stefanik s’apprête à remplacer Liz Cheney à la direction du GOP House

WASHINGTON –

Les représentants du GOP. Elise Stefanik et Chip Roy ont chacun donné à leurs collègues républicains de la Chambre leurs arguments jeudi pour succéder à la représentante Liz Cheney au troisième rang de leur conférence.

La conférence House GOP votera vendredi matin sur la position de leader.

Stefanik de New York a souligné un message unifié de la conférence menant à la mi-mandat de 2022 et comment elle a renversé un district démocrate, tandis que Roy du Texas a noté qu’il était plus conservateur sur le plan législatif, selon plusieurs législateurs dans la salle.

Stefanik est restéle leader incontesté pour diriger la conférence du GOP de la Chambre, car elle a été approuvée par le leader de la minorité à la Chambre, Kevin McCarthy de Californie, le whip de la minorité Steve Scalise de Louisiane et l’ancien président Donald Trump.

Cependant, Roy a jeté son chapeau dans le ring jeudi soir alors que les conservateurs du parti soutenaient que le processus de sélection d’un successeur devrait être ralenti et que quelqu’un de plus conservateur sur le plan législatif devrait être envisagé.

L’éviction de Cheney du rôle de leadership mercredi était essentiellement une lutte par procuration pour le soutien de Trump.

Cheney était l’un des 10 républicains de la Chambre à avoir voté en janvier pour destituer l’ancien président. Mais Stefanik a été l’un des défenseurs les plus virulents de Trump au Congrès lors de ses deux mises en accusation.

« Elise a des renseignements, une approbation du patriote américain Brandon Judd et du National Border Patrol Council, elle a un A + de la NRA, et elle aime nos vétérans », a déclaré Trump dans un communiqué lundi. «Nous avons besoin de quelqu’un dans le leadership qui a l’expérience de faire basculer les districts du bleu au rouge alors que nous approchons des importants mi-parcours de 2022, et c’est Elise!

Stefanik a publié une déclaration quelques minutes après l’éviction de Cheney, énumérant un programme reflétant celui de Trump. Elle a plaidé pour la protection de la frontière, la sécurisation des élections, la réouverture des écoles, le soutien de l’application de la loi et le renforcement de l’armée.

Le poste de direction est un rôle de premier plan dans la communication du message du parti alors que les républicains s’efforcent de reprendre le contrôle de la Chambre lors des élections de 2022.

Stefanik a remporté son siège en 2014 après que les démocrates l’aient occupé pendant 20 ans, et elle a déclaré qu’elle savait ce qu’il fallait pour augmenter les sièges républicains.

« Je connais de première main la discipline et le message qu’il faut pour lutter contre les médias nationaux biaisés et l’ensemble de l’infrastructure démocrate et d’extrême gauche », a écrit Stefanik.

McCarthy, bien qu’il ait approuvé Stefanik, a accueilli d’autres personnes pour poursuivre le poste. «Toujours sain d’avoir un débat», a déclaré McCarthy. «Tout le monde peut courir.»

Certains conservateurs se méfiaient de Stefanik après l’éviction de Cheney.

Cheney a une cote à vie de 80% de Heritage Action for America, un groupe de défense conservateur, contre 48% pour Stefanik. Cheney a également été jugé plus favorable à Trump, votant avec lui 92,9% du temps, contre 77,7% pour Stefanik, selon FiveThirtyEight.com.

Roy a fait circuler mardi une note de service à ses collègues républicains pour s’opposer à la nomination de Stefanik à la direction. Le mémo de trois pages de Roy notait une douzaine de fois que Stefanik avait voté contre le programme de Trump, y compris contre sa réduction d’impôt, contre ses mesures de sécurité aux frontières et en faveur d’une interdiction de forage dans le golfe du Mexique.

Plusieurs républicains conservateurs ont déclaré cette semaine qu’ils avaient préféré la compétition à Stefanik. Le représentant Louie Gohmert, R-Texas, a déclaré qu’il était «toujours pour avoir des choix multiples». La représentante Lauren Boebert, R-Colo., A déclaré que Stefanik ne devrait pas courir sans opposition.

S’adressant aux journalistes à la fin du forum des candidats, Roy a déclaré que le débat au sein du caucus était «une chose saine» et qu’ils devraient débattre de la position de leadership et des problèmes.

Lorsqu’on lui a demandé quelles différences il soulignait entre lui et Stefanik, il a répondu: « Je pense que vous pouvez examiner les questions de politique, vous voyez une distinction assez claire. »

Stefanik a déclaré jeudi soir qu’elle pensait être « en position de force pour demain » et qu’elle avait souligné son « statut de renversement de district en 2014 » à ses collègues.

Le représentant Guy Reschenthaler, R-Pa., Était convaincu que le vote serait en faveur de Stefanik vendredi, et a déclaré qu’elle fouettait les votes depuis des semaines.

Reschenthaler a poursuivi qu’il pensait que le caucus se concentrera sur un « message unifié » et sur le chemin de l’épreuve de Cheney. Pour lui, Stefanik est la meilleure personne qui «puisse ramener à la maison le message de toute la conférence n’est pas elle individuellement».

McCarthy a déclaré aux journalistes que le forum des candidats était « sain » et qu’il était heureux que les membres puissent « poser des questions. Vous pouvez entendre des débats de styles et d’idées différents et de la meilleure façon d’aller de l’avant ».

Les membres républicains ont interrogé Stefanik et Roy sur la meilleure façon de «tendre la main, comment représenter la conférence et les styles de leadership», selon le chef de la minorité.

Selon Scalise, la conférence s’est concentrée sur les prochaines élections de mi-mandat de 2022 et sur «l’importance d’être uni pour reprendre la Chambre».

Trump, à la suite de la nouvelle que Roy avait annoncé son intention de se présenter contre Stefanik, a publié une déclaration supplémentaire, disant: « Je ne peux pas imaginer que les membres de la Chambre républicaine iraient avec Chip Roy – il n’a pas fait un excellent travail et sera probablement primé avec succès. dans son propre quartier. Je soutiens Elise, de loin, sur Chip! «

Interrogé sur la déclaration, Roy a répondu: « Mes pensées sont de faire mon travail pour les gens de mon district ici et ce que nous faisons ici en ayant une bonne et solide discussion et un débat parmi les républicains. »