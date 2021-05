Elise Stefanik obtient le soutien de Scalise et Trump pour le poste de GOP

WASHINGTON – Le deuxième républicain le plus puissant de la Chambre, le représentant Steve Scalise, et l’ancien président Donald Trump soutiennent la représentante Elise Stefanik pour remplacer la représentante Liz Cheney à la direction du GOP de la Chambre.

C’est le signe le plus révélateur de la position du législateur du Wyoming en tant que républicain de la Chambre n ° 3 est en péril après avoir critiqué à plusieurs reprises les fausses allégations de fraude électorale de Trump.

Les législateurs du GOP doivent se réunir à huis clos mercredi à Capitol Hill, où le sort de Cheney pourrait être scellé alors qu’un nombre croissant de ses collègues cherchent à la lancer en tant que présidente de la conférence, le troisième poste le plus puissant du GOP.

Le whip de la minorité Steve Scalise, R-La, deuxième au pouvoir seulement derrière le chef du GOP Kevin McCarthy, est sorti mercredi pour soutenir publiquement la représentante de New York Elise Stefanik pour remplacer Cheney à la présidence de la Conférence républicaine de la Chambre.

« Les républicains de la Chambre doivent se concentrer uniquement sur la reprise de la Chambre en 2022 et la lutte contre l’agenda socialiste radical du président (Nancy) Pelosi et du président (Joe) Biden, et Elise Stefanik est fermement résolue à le faire, c’est pourquoi Whip Scalise s’est engagé. pour la soutenir à la présidence de la conférence », a déclaré la porte-parole de Scalise, Lauren Fine, dans une déclaration envoyée par courrier électronique à USA TODAY.

Trump a publié mercredi une déclaration par le biais de son Save America PAC dans laquelle il a critiqué Cheney comme un « imbécile belliciste qui n’a rien à faire dans la direction du parti républicain » et a jeté son soutien derrière Stefanik.

« Nous voulons des dirigeants qui croient au mouvement Make America Great Again et accordent la priorité aux valeurs de l’Amérique d’abord », a déclaré l’ancien président.

Interrogé sur une réponse à Scalise et Trump, le porte-parole de Cheney, Jeremy Adler, a déclaré: «Liz aura plus à dire dans les prochains jours. Ce moment est bien plus qu’un combat à la tête de la Chambre. »

Alors que les membres de la Chambre républicaine devraient se réunir mercredi, Fine a déclaré qu’aucun vote formel ou discussion d’un vote sur l’avenir de Cheney n’avait été annoncé.

Cheney a irrité bon nombre de ses collègues du GOP en janvier lorsqu’elle a non seulement voté pour destituer Trump pour une accusation, il a incité à l’assaut du Capitole le 6 janvier, mais a également appelé publiquement l’ancien président pour ses affirmations infondées selon lesquelles les élections de 2020 étaient frauduleuses.

En février, Cheney a conservé son poste dans le parti lors d’une réunion tumultueuse à huis clos qui durait des heures. Ses compatriotes républicains ont voté 145-61 (avec une abstention) au scrutin secret pour la garder à la présidence.

À l’issue de la réunion, M. Cheney a déclaré aux journalistes que le vote indiquait clairement « que nous ne sommes pas divisés et que nous n’allons pas être dans une situation où les gens peuvent choisir n’importe quel membre de la direction. C’était une reconnaissance très retentissante que nous devons aller de l’avant ensemble, et nous devons avancer d’une manière qui nous aide à repousser les politiques démocratiques vraiment dangereuses et négatives. «

Mais le récit continu de Trump selon lequel les élections ont été volées a incité Cheney à continuer de le repousser.

«Il s’agit de savoir si le Parti républicain va perpétuer des mensonges sur les élections de 2020 et tenter de blanchir ce qui s’est passé le 6 janvier. Liz ne le fera pas. Tel est le problème », a déclaré mardi Jeremy Adler, un porte-parole de Cheney.

Sa réponse a continué à frustrer les dirigeants du parti, y compris McCarthy, R-Calif. qui a défendu la députée du Wyoming en février, mais dit maintenant que la conférence perd confiance en elle.

« J’ai entendu des membres inquiets de sa capacité à assumer le poste de présidente de la conférence, à faire passer le message », a-t-il déclaré mardi à Fox News. « Nous devons tous travailler ensemble si nous pouvons gagner la majorité. »

Mais, sur un micro chaud, McCarthy est allé plus loin en disant à l’ancre Steve Doocy hors antenne: « Je l’ai eu avec … Je l’ai eu avec elle. Vous savez, j’ai perdu confiance … . Eh bien, quelqu’un doit simplement présenter une motion, mais je suppose que cela aura probablement lieu. » Le commentaire a d’abord été rapporté par Axios et confirmé par CNN.

L’impasse s’est intensifiée depuis que Cheney a dirigé un groupe de 10 républicains de la Chambre votant avec les démocrates pour destituer Trump pour incitation à l’insurrection à la suite du siège du 6 janvier, la pire attaque de la foule domestique contre le Capitole de l’histoire du pays.

Non seulement son effort était un affront à Trump, toujours président à l’époque, mais il était en décalage avec la plupart des républicains de la Chambre, y compris les 138 qui ont voté contre la certification du vote du collège électoral pour la victoire de Biden. Cependant, d’autres, y compris le représentant Adam Kinzinger, R-Ill., Qui a voté pour destituer Trump, considèrent Cheney comme le leader du GOP «révélateur de la vérité» dont la nation a besoin.

L’éviction possible de Cheney, la fille de l’ancien vice-président Dick Cheney, représente une tension continue dans le GOP entre deux camps distincts: ceux fidèles à Trump et ses allégations de fraude électorale et plus de républicains traditionnels, y compris le sénateur de l’Utah Mitt Romney, qui rejettent le ancien président.

« Toute personne de conscience trace une ligne au-delà de laquelle elle n’ira pas: Liz Cheney refuse de mentir », a tweeté Romney mardi.

« Comme l’un de mes collègues républicains du Sénat m’a dit après mon vote de destitution: ‘Je ne voudrais pas être membre d’un groupe qui punit quelqu’un pour avoir suivi sa conscience' », a-t-il déclaré en se référant à ses votes pour condamner Trump en deux. procès de destitution.

Romney, comme Cheney, a été critiqué par les membres du Parti républicain pour s’être prononcé contre les affirmations non fondées de Trump sur le vol des élections de 2020.

Le sénateur de l’Utah a été hué samedi lors de la convention GOP de son état, et certains républicains de l’Utah ont offert une censure de Romney. Ce vote a échoué 798-711 à la convention.

Loyalistes de Trump contre adversaires de Trump